Ángela Leiva dio un nuevo y gran paso en su carrera: la reconocida cantante argentina firmó con FONO, sello que busca proyectar su voz a nivel internacional.

Desde la compañía celebraron la incorporación de una de las artistas más influyentes y ovacionadas del país en los géneros pop, cumbia, música tropical y música de raíz. Esta alianza representa una nueva etapa tanto para la intérprete como para el sello, con el objetivo de expandir su arte a un escenario global.

Con más de 16 años de trayectoria, Ángela se consolidó como una de las voces femeninas más destacadas de la escena musical argentina. En este nuevo acuerdo, FONO adquirió parte de su catálogo, reafirmando su compromiso de amplificar sus canciones en diversos mercados y fortalecer su presencia internacional.

La firma de Ángela Leiva con FONO que expandirá su carrera (Foto: gentileza de prensa)

“Esta firma para mí es la confirmación de mi lema: ‘Mi voz para el mundo’. Uno de mis deseos más grandes es llevar mi música, mis canciones y mi voz a todo el mundo”, expresó emocionada Ángela Leiva.

A lo largo de su carrera, la artista compartió escenario con figuras como Los Ángeles Azules, Luciano Pereyra, Grupo 5, Dyango, Emanero, Q’Lokura, DesaKTa2, Américo y Eugenia Quevedo, demostrando su enorme versatilidad.

La firma de Ángela Leiva con FONO que expandirá su carrera (Foto: gentileza de prensa)

Desde el sello, Ana Martínez, Gerente General de FONO USA, destacó: “Ángela es una artista con un talento monumental, una disciplina impecable y una trayectoria admirable. En FONO nos llena de entusiasmo acompañarla en esta nueva etapa y llevar su voz al mundo”.

Actualmente, la cantante continúa su exitosa gira “Mi Voz Para El Mundo”, con funciones agotadas en varias ciudades de Argentina, y planea una etapa europea antes de fin de año.

La firma de Ángela Leiva con FONO que expandirá su carrera (Foto: gentileza de prensa)

Además, prepara una colaboración con el emblemático Grupo Cañaveral, una canción que abordará el dolor de un amor perdido y formará parte del próximo álbum del grupo, con lanzamiento previsto para el 30 de octubre de 2025.

Con este nuevo acuerdo, Ángela Leiva reafirma su lugar como una de las voces más poderosas y transformadoras de la música latina.

