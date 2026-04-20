Se encendieron las alarmas alrededor de Zaira Nara tras una fuerte denuncia que salió a la luz en el programa Infama donde lanzaron una advertencia directa que involucra a la modelo.

“Este caso es sobre Zaira Nara. Y atención porque por ahí la estamos advirtiendo de un posible quilom... judicial que puede tener”, comenzaron diciendo en el ciclo de América.

Todo gira en torno a su emprendimiento de yerba, donde —según detallaron— Zaira no solo es la cara sino también la dueña. En ese contexto, recordaron una serie de publicaciones en redes donde se promocionaba un mate que causó furor: “Hicieron varios posteos con un famoso mate que le encantó a todo el mundo”, detallaron.

Foto: Instagram (@yerba.albanueva)

“Hay varias damnificadas que han comprado ese mate y que nunca les llegó. Le han querido advertir a la cuenta de la yerba sobre lo que estaba pasando y resulta que no contestan”, siguieron sobre estas situaciones que se remontarían a octubre y noviembre del año pasado.

Pero eso no sería todo. La palabra de una de las afectadas terminó de encender la mecha: “Pedí un mate, compré un mate con una bombilla que no era barata”, denunció. Y cerró: “La compré en el mes de octubre y nunca me lo mandaron. Nunca más me contestaron los mensajes. Entrás a la página y está como cerrada”.

“Este caso es sobre Zaira Nara. Y atención porque por ahí la estamos advirtiendo de un posible quilom... judicial que puede tener”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡TREMENDO QUIEBRE! ZAIRA NARA CONFIRMÓ QUE YA NO ES LA MADRINA DE LA HIJA DE PAULA CHAVES

El mundo de la farándula sumó un nuevo capítulo explosivo: después de que se conociera que la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves llegó a su fin, en LAM confirmaron que la hermana de Wanda Nara que dejó de ser la madrina de la hija de la modelo.

La bomba se conoció luego de que la propia Zaira lo admitiera públicamente en un evento, dejando en claro que el distanciamiento es total.

En el programa que conduce Ángel de Brito, dieron más detalles del detrás de escena y fueron contundentes: “Le acaban de retirar el madrinazgo a Zaira”, aseguraron.

Foto: Instagram (@chavespauok)

Uno de los datos que más sorprendió es que el bautismo nunca se habría concretado, lo que abre el debate sobre si el rol de madrina era simbólico o formal. Sin embargo, eso no evitó el corte total del vínculo.

Según trascendió, la ruptura fue tajante: “No se rompen los papeles, se rompen las fotos”, deslizaron en el ciclo, dejando en evidencia el nivel de enojo entre ambas.

Además, revelaron que ya no hay ningún tipo de contacto entre ellas y que incluso la decisión habría sido comunicada tiempo atrás a través de un mensaje directo: “No sos más la madrina”, habría sido la frase que marcó el quiebre definitivo.

Foto: Instagram (@zaira.nara)

El escándalo suma más tensión a una relación que pasó del amor absoluto a un distanciamiento total. Incluso, testigos aseguran que en eventos recientes evitan cruzarse y ni siquiera se saludan.

De amigas inseparables a un silencio incómodo y lleno de versiones, lo cierto es que la historia entre Zaira Nara y Paula Chaves parece haber llegado a un punto sin retorno… y el gesto de la madrina es la prueba más contundente.