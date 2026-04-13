La amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara fue, durante años, una de las más fuertes y queridas del mundo del espectáculo argentino. Sin embargo, todo eso quedó atrás. La conductora fue contundente y confirmó que la distancia con su ex amiga es total: “No tenemos vínculo hace años”, disparó, y contó que decidió que ya no sea madrina de su hija.

Pero la declaración más fuerte llegó cuando Paula se refirió al lazo familiar que las unía. Sin vueltas, reveló que Zaira ya no ejerce el rol de madrina de su hija menor, Filipa. “Una de mis hijas era su ahijada”, remarcó, dejando en claro que ese vínculo especial también quedó en el pasado.

Paula Chaves y Zaira Nara. Fotos: Movilpress

La historia entre Paula y Zaira tuvo otro color en 2020, cuando nació Filipa. En ese momento, Paula eligió a Zaira como madrina de bautismo de la nena y ambas compartieron la noticia con alegría en redes sociales. Se mostraban inseparables, presentes en los momentos importantes y con una confianza que parecía inquebrantable.

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PAULA CHAVES DECIDIÓ QUE ZAIRA NARA YA NO SEA LA MADRINA DE SU HIJA

Hoy, la realidad es otra. Consultada sobre la vigencia de ese madrinazgo, Paula fue tajante: “No tenemos vínculo hace muchos años, chicos, ya está”. La frase, seca y definitiva, no dejó lugar a dudas ni a especulaciones sobre una posible reconciliación.

Cuando la cronista le recordó que “los títulos no se sacan”, Paula eligió bajarle el tono al asunto y llevarlo a lo cotidiano. “Pasa en la vida”, explicó, y sumó: “Incluso amigas mías de grandes que dicen: ‘No vi más a mis padrinos, a mi madrina’”. Para la modelo, el verdadero sentido de ese vínculo está en la presencia y el afecto, no en el título formal.

Zaira Nara, hora a hora mientras Paula Chaves estallaba de furia en su contra (Foto Instagram y stream de Olga)

La incomodidad creció cuando le preguntaron si Filipa tenía ahora otra madrina. Paula prefirió no dar detalles y cerró el tema: “Lo dejamos en lo privado”. Así, dejó en claro que la decisión familiar sobre ese tema no será pública.

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