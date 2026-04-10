El mundo de la farándula sumó un nuevo capítulo explosivo: después de que se conociera que la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves llegó a su fin, en LAM confirmaron que la hermana de Wanda Nara que dejó de ser la madrina de la hija de la modelo.

La bomba se conoció luego de que la propia Zaira lo admitiera públicamente en un evento, dejando en claro que el distanciamiento es total.

En el programa que conduce Ángel de Brito, dieron más detalles del detrás de escena y fueron contundentes: “Le acaban de retirar el madrinazgo a Zaira”, aseguraron.

Foto: Instagram (@chavespauok)

Uno de los datos que más sorprendió es que el bautismo nunca se habría concretado, lo que abre el debate sobre si el rol de madrina era simbólico o formal. Sin embargo, eso no evitó el corte total del vínculo.

Según trascendió, la ruptura fue tajante: “No se rompen los papeles, se rompen las fotos”, deslizaron en el ciclo, dejando en evidencia el nivel de enojo entre ambas.

Además, revelaron que ya no hay ningún tipo de contacto entre ellas y que incluso la decisión habría sido comunicada tiempo atrás a través de un mensaje directo: “No sos más la madrina”, habría sido la frase que marcó el quiebre definitivo.

Foto: Instagram (@zaira.nara)

El escándalo suma más tensión a una relación que pasó del amor absoluto a un distanciamiento total. Incluso, testigos aseguran que en eventos recientes evitan cruzarse y ni siquiera se saludan.

De amigas inseparables a un silencio incómodo y lleno de versiones, lo cierto es que la historia entre Zaira Nara y Paula Chaves parece haber llegado a un punto sin retorno… y el gesto de la madrina es la prueba más contundente.