Paula Chaves y Pedro Alfonso avanzan a paso firme con la construcción de su nueva casa, un proyecto que iniciaron a fines de 2025 con un objetivo claro: crear el hogar de sus sueños para disfrutar junto a sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

Con el correr de los meses, la conductora fue compartiendo en redes sociales distintos momentos de la obra, y en las últimas horas dejó ver cómo está quedando la propiedad, que ya empieza a tomar forma.

Así está quedando la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso (captura de Instagram)

ASÍ ES LA CASA DE PAULA CHAVES Y PEDRO ALFONSO

En las imágenes se puede ver una casa de gran tamaño, de estilo moderno, con líneas rectas y una estructura de dos plantas que se abre hacia el jardín.

En el exterior, todavía en plena obra, se observan materiales de construcción y un amplio espacio verde que acompañará el hogar, ideal para la vida en familia y al aire libre.

Así es la moderna casa que Paula Chaves y Pedro Alfonso están construyendo para su familia (captura de Instagram)

Puertas adentro, los ambientes llaman la atención por su amplitud y luminosidad. Uno de los espacios principales cuenta con un gran ventanal que permite el ingreso de luz natural y conecta visualmente con el exterior.

También se aprecia un pasillo interno con escalera, que anticipa una distribución cómoda y funcional entre los distintos sectores de la casa.