Belu Lucius está cumpliendo uno de sus grandes sueños junto a Javier Ortega Desio: tener una pileta propia por primera vez. Pero lejos de algo sencillo, la pareja decidió ir por todo y construye una enorme piscina en el fondo de su casa familiar.

El proceso fue compartido por Nicolás Peralta, amigo de ambos, quien publicó un video en redes sociales mostrando el impactante tamaño de la obra.

“Tremenda pileta están construyendo mis amigos, Belu Lucius y Javier Ortega Desio para recibirnos en el verano”, escribió el periodista junto a las imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores en TikTok.

Así es la impresionante pileta que Belu Lucius construye en su casa

LA EMOCIÓN DE BELU LUCIUS AL VER SU ENORME PILETA

Sorprendido por la magnitud de la construcción, Peralta le preguntó sin filtro: “¿Qué es esta locura, Belén?”.

Entre risas y emoción, la influencer respondió: “Ortega Desio. Yo le dije ‘pileta no, una piletita’. ¡Y mirá!”.

Así es la impresionante pileta que Belu Lucius construye en su casa (captura del Tik Tok de @peralta.nico)

El periodista insistió, impactado: “¡El tamaño, amiga! ¡Qué locura! Es espectacular. Qué orgullo, qué emoción y qué alegría todo esto”.

Fue entonces cuando Belu se sinceró y reveló lo que sintió al verla terminada: “Yo ayer vine y me puse a llorar adentro de la pileta. Me emocioné. Porque no puedo creer lo que hicimos”.

Así es la impresionante pileta que Belu Lucius construye en su casa (captura del Tik Tok de @peralta.nico)

Desde el interior de la estructura, Javier Ortega Desio también compartió su felicidad: “Es la primera vez que tenemos una pileta en nuestras vidas”.

“Nunca tuve una pileta”, remató Belu, dejando en claro lo especial que es este momento para toda la familia.