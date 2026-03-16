José María Muscari cumplió uno de sus grandes sueños personales en 2025 cuando anunció en sus redes sociales que había comprado un piso en Recoleta.

En aquel momento, el actor y director teatral contó que el departamento sería remodelado por completo antes de mudarse con su hijo, Lucio.

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta (imágenes de Instagram @josemariamuscari)

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta (imágenes de Instagram @josemariamuscari)

Meses después de intensos trabajos, a mediados de marzo finalmente se instaló en su nuevo hogar y decidió compartir con sus seguidores el resultado de la transformación: un espacio moderno, amplio y lleno de luz.

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta: el video

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta

Las imágenes que publicó muestran un impactante cambio estructural, ya que durante la obra se demolieron varias paredes para generar ambientes más integrados y funcionales.

Uno de los sectores que más llama la atención es la cocina de estilo minimalista, con muebles blancos, amplias alacenas y una larga mesada que recorre la pared. El diseño moderno se complementa con líneas simples y tonos claros, que aportan sensación de amplitud.

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta (imágenes de Instagram @josemariamuscari)

El living comedor es uno de los ambientes más imponentes del hogar. Allí se destaca por dos grandes sillones blancos ubicado frente a amplios ventanales que permiten el ingreso de mucha luz natural.

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta (imágenes de Instagram @josemariamuscari)

El espacio se conecta con el comedor, donde una enorme mesa rodeada de sillas claras se convierte en el punto ideal para reuniones.

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta (imágenes de Instagram @josemariamuscari)

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta (imágenes de Instagram @josemariamuscari)

El nuevo departamento de José María Muscari cuenta con un balcón que recorre todo el frente, lo que le da un toque fresco y natural al lugar.

Así es el lujoso departamento de José María Muscari en Recoleta (imágenes de Instagram @josemariamuscari)

El resultado final refleja el objetivo que Muscari había adelantado cuando comenzó la obra: un departamento más abierto, moderno, luminoso y conectado, pensado para disfrutar en familia.