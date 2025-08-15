Invitado al programa de streaming Que tupé, conducido por Enzo Aguilar y Charlotte Caniggia, el artista, productor y director José María Muscari habló a corazón abierto sobre su presente personal y profesional. Mientras disfruta de una etapa plena como padre y con gran éxito en su carrera, reveló que hace años que no mantiene una relación de pareja estable.
“Hace 5 años que estoy solo. Solo en relación de pareja. No me enamoro. ¿Qué voy a hacer? No me enamoro pero mientras tanto voy teniendo aventuras”, confesó el creador de Sex, dejando en claro que hoy prioriza otras facetas de su vida, como el tiempo compartido con su hijo.
En la charla, Muscari reflexionó: “Creo que tiene que ver con la edad. Antes me enamoraba mucho más fácil. Tengo una vida re linda: me va re bien con mi trabajo, tengo un hijo bárbaro, una vida familiar espectacular…”.
LAS CONDICIONES DE MUSCARI PARA VOLVER A ENAMORARSE
El director reconoció que, con el tiempo, se volvió más exigente: “Cuando todo lo demás está bueno, no querés conformarte con cualquier cosita. Querés que esté a esa altura”.
Para él, la clave es no caer en vínculos que no aporten: “A veces es mejor estar solo que mal acompañado, y tener un touch and go cuando se da. Las relaciones amorosas no siempre vienen para picar tan alto”.