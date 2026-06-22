Gime Accardi está en un gran momento y sus seguidores no lo dudan. La actriz compartió una historia en Instagram y la sección de respuestas se llenó de mensajes de admiración. Sin embargo, muchos pensaron que se trató de un mensaje de su actual pareja, Seven Kayne.

“Me tenés enamorado, Gime, sos hermosa mujer y una actriz del carajo”, “Gime, mi ejemplo a seguir”, “Te amo” fueron algunos de los textuales que le dejaron sus fans.

El inesperado mensaje que Gimena Accardi recibió en Instagram: “Me tenés enamorado”. Crédito: Instagram

EL BLANQUEO CON SEVEN KAYNE QUE LO CAMBIÓ TODO

El furor en redes llega en un contexto especial para Gime Accardi: hace poco, la actriz blanqueó su relación con el músico Seven Kayne a través de una foto juntos en Instagram, confirmando el romance que sus seguidores venían rastreando hace tiempo.

Gime Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance Por: Instagram

Desde entonces, su nombre volvió a estar en boca de todos y su presencia en redes cobró una nueva dimensión.

Gime Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance Por: Instagram