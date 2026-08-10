Cande Molfese atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. La actriz anunció que está embarazada de su primer hijo junto a su novio, Joaquín, y compartió la feliz noticia con sus seguidores a través de una serie de imágenes.

“Ahora somos cinco”, escribió Cande al revelar el embarazo, una frase que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores. La explicación es tan tierna como particular: la familia que formaron está integrada por ella, Joaquín, sus dos perros —Almendra y Romeo— y ahora el bebé que viene en camino.

En las fotografías que acompañaron el anuncio se puede ver a la actriz durante distintos momentos de este proceso: una imagen de la ecografía en la que ya se distingue al bebé, el test de embarazo positivo y varias postales junto a Joaquín.

Cande Molfese y Joaquín esperan su primer hijo

El embarazo llega en medio de una relación que comenzó hace poco más de un año y que rápidamente se consolidó. Joaquín es productor teatral y Cande lo conoció mientras trabajaban juntos en una obra.

La actriz había contado que el flechazo fue prácticamente inmediato. Según relató, cuando lo vio por primera vez preguntó si estaba soltero y, entre risas, reconoció que tomó la iniciativa para acercarse a él. Finalmente, comenzaron su relación y en 2025 decidieron hacerla pública.

La pareja había blanqueado su romance después de un viaje a Río de Janeiro. Cande compartió entonces las primeras imágenes junto a Joaquín y escribió “Joaco y un atardecer” al mostrar una postal de ambos durante la escapada.

Con el tiempo, la relación se afianzó y Joaquín pasó a formar parte de su círculo más cercano. En una entrevista, Molfese contó que él había conocido a su mamá, sus hermanas y a sus amigos más íntimos. También destacó que se trataba de una relación diferente a las anteriores porque Joaquín no pertenece al mundo de las redes sociales ni es una figura pública.









Foto: @candemolfese









Quiénes son los otros dos integrantes de la familia

La frase “ahora somos cinco” también tiene como protagonistas a dos integrantes muy importantes de la vida de Cande: Almendra y Romeo, sus perros.

Almendra fue adoptada por Molfese en 2020 y ocupa un lugar central en su vida. De hecho, la actriz creó un emprendimiento de accesorios para perros que lleva su nombre como homenaje a su mascota. Tiempo después adoptó a Romeo y pasó a tener dos perros.

Incluso, cuando mostró su nueva casa, Cande contó que comparte la habitación con Joaquín y que allí también tienen dos pequeños colchones para sus perros.

Por eso, la llegada del bebé completa una familia que, hasta ahora, estaba formada por la actriz, su pareja y sus dos compañeros de cuatro patas.

Cande Molfese y su cambio de mirada sobre la maternidad

La noticia también tiene un significado especial porque Cande había hablado públicamente sobre cómo cambió su posición respecto de la maternidad.

En abril de 2026, la actriz había contado que durante mucho tiempo estuvo más inclinada a no ser madre, pero que su mirada había cambiado. “Hoy es mi gran proyecto”, había reconocido al hablar sobre la posibilidad de formar una familia.

En aquella entrevista explicó que estar en pareja y el vínculo que había construido con Joaquín habían despertado en ella un deseo que anteriormente no estaba presente. “Estoy en pareja, estoy bien y siento que es algo que se despertó en mí”, había dicho.

También había definido a Joaquín como una persona muy compañera y destacó que ambos compartían búsquedas y deseos personales similares, entre ellos la posibilidad de formar una familia.

Ahora, ese proyecto dejó de ser una posibilidad a futuro y se convirtió en una realidad: Cande Molfese y Joaquín esperan a su primer hijo y la familia ya pasó de cuatro a cinco integrantes.