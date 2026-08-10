Daniela Celis cumplió un sueño que venía persiguiendo hace meses: se subió por primera vez al escenario de Sex, la obra de José María Muscari que encabeza Flor de la V, y no dejó nada afuera.

La ex participante de Gran Hermano eligió un vestuario negro de dos piezas con detalles brillantes y botas altas, y desde el primer minuto quedó claro que su debut no iba a pasar desapercibido.

El teatro se llenó de expectativa apenas se conoció que Pestañela iba a sumarse al elenco.

Ya había ido a ver el show en cuatro oportunidades como espectadora antes de recibir la propuesta, y cuando por fin llegó el momento no escatimó en energía: bailó entre cadenas, se sujetó de los caños que forman parte de la escenografía y hasta bajó al pasillo para buscar la complicidad de la platea, que respondió con aplausos y gritos en cada giro.

Daniela Celis infartante en Sex, el show de José María Muscari Fuente: Instagram

SEX, EL SHOW QUE ROMPE MOLDES

La propuesta de Muscari lleva siete años en cartel y combina texto, humor, música, baile y desnudos sin encasillarse en un género. El director definió al espectáculo como una forma de sacarle el estigma al sexo en escena y de mostrarlo desde un lugar luminoso y sin tabúes, algo que Celis abrazó por completo en su primera función junto a su partenaire.

Daniela Celis se lució en su primera noche en Sex, el show de José María Muscari Fuente: Instagram

Días antes del estreno, la influencer había compartido con sus seguidores toda la previa: grabó su salida del teatro después de ver la obra por cuarta vez y no pudo esconder la emoción al anticipar que al otro día debutaba. “Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando”, contó en ese video, además de invitar a sus millones de seguidores a acompañarla en el estreno.

DE GRAN HERMANO A LOS ESCENARIOS PORTEÑOS

El salto de Daniela Celis al teatro llega apenas semanas después de su breve regreso a Gran Hermano: Generación Dorada, del que se bajó por decisión propia para volver con sus hijas.

La ex Gran Hermano continúa con su carrera y ahora se lució en su primera noche en Sex, el show de José María Muscari Fuente: Instagram

Ahora, mientras sigue firme como panelista de Telefe Streams, sumó este nuevo desafío que la muestra en una faceta completamente distinta a la que sus seguidores conocían, y adelantó que va a repetir la experiencia todos los sábados de agosto.