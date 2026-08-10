Daniela Celis cumplió un sueño que venía persiguiendo hace meses: se subió por primera vez al escenario de Sex, la obra de José María Muscari que encabeza Flor de la V, y no dejó nada afuera.
La ex participante de Gran Hermano eligió un vestuario negro de dos piezas con detalles brillantes y botas altas, y desde el primer minuto quedó claro que su debut no iba a pasar desapercibido.
El teatro se llenó de expectativa apenas se conoció que Pestañela iba a sumarse al elenco.
Ya había ido a ver el show en cuatro oportunidades como espectadora antes de recibir la propuesta, y cuando por fin llegó el momento no escatimó en energía: bailó entre cadenas, se sujetó de los caños que forman parte de la escenografía y hasta bajó al pasillo para buscar la complicidad de la platea, que respondió con aplausos y gritos en cada giro.
SEX, EL SHOW QUE ROMPE MOLDES
La propuesta de Muscari lleva siete años en cartel y combina texto, humor, música, baile y desnudos sin encasillarse en un género. El director definió al espectáculo como una forma de sacarle el estigma al sexo en escena y de mostrarlo desde un lugar luminoso y sin tabúes, algo que Celis abrazó por completo en su primera función junto a su partenaire.
Días antes del estreno, la influencer había compartido con sus seguidores toda la previa: grabó su salida del teatro después de ver la obra por cuarta vez y no pudo esconder la emoción al anticipar que al otro día debutaba. “Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando”, contó en ese video, además de invitar a sus millones de seguidores a acompañarla en el estreno.
DE GRAN HERMANO A LOS ESCENARIOS PORTEÑOS
El salto de Daniela Celis al teatro llega apenas semanas después de su breve regreso a Gran Hermano: Generación Dorada, del que se bajó por decisión propia para volver con sus hijas.
Ahora, mientras sigue firme como panelista de Telefe Streams, sumó este nuevo desafío que la muestra en una faceta completamente distinta a la que sus seguidores conocían, y adelantó que va a repetir la experiencia todos los sábados de agosto.