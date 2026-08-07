La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una mezcla de angustia, polémica y fuertes repercusiones. La inesperada salida de Juanicar, quien decidió abandonar la competencia tras enterarse de un delicado problema de salud que atraviesa su mamá Roxana, conmovió a los participantes y a los televidentes. Sin embargo, la forma en la que se desarrolló el momento también despertó críticas, y una de las más duras fue Flor de la V, que disparó sin filtros contra Santiago del Moro.

Todo ocurrió cuando Gran Hermano llamó al jugador para comunicarle la situación familiar. Su madre permanecía internada y sus seres queridos habían decidido informarle lo que sucedía para que pudiera elegir cómo continuar.

Aunque la decisión de Juanicar generó una enorme emoción al optar por abandonar el juego, el foco rápidamente se trasladó a la conducción de Santiago del Moro, que fue cuestionada por numerosos usuarios en las redes sociales.

Foto: Captura de X (@Flordelav) Por: Fabiana Lopez

Entre quienes salieron con los tapones de punta apareció Flor de la V, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una acusación lapidaria contra el conductor: “Lo que hiciste hoy con la salida de Juani es canallesco”, escribió, sin dar mayores explicaciones, aunque dejando en claro su rechazo a la manera en la que se manejó la situación durante la transmisión.

Foto: Instagram (@flordelave)

El mensaje no tardó en viralizarse y generó un intenso debate entre los seguidores del reality, con opiniones divididas sobre el rol que tuvo Del Moro en uno de los momentos más sensibles de la temporada.

Foto: Captura (Telefe)

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JUANICAR ABANDONÓ GRAN HERMANO TRAS ENTERARSE DEL PROBLEMA DE SALUD DE SU MAMÁ: EL DESGARRADOR LLANTO DE SUS COMPAÑEROS

Una de las noches más movilizantes de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo como protagonista a Juanicar, quien decidió abandonar el reality de Telefe luego de recibir una noticia sobre el estado de salud de su mamá Roxana.

Todo comenzó cuando Gran Hermano convocó al participante al confesionario para transmitirle un mensaje de su familia. Con un tono sereno, la voz del programa buscó llevarle tranquilidad antes de comunicarle la situación: “Tengo que comunicarte algo. No es nada para alarmarse. Tranquilo. Confía en mí”, comenzó diciendo.

Acto seguido, le explicó el motivo del llamado: “La mami está padeciendo un pequeño, muy pequeño problema de salud. Nada grave, créeme. No te preocupes. Pero tu familia nos pidió que te avisáramos. Ellos preferirían que abandonaras el juego”.

La decisión quedó en manos del jugador, que no dudó ni un segundo: “Obvio, me voy con mi mamá”, decidió, visiblemente movilizado y con lágrimas en los ojos.

Al regresar a la casa para despedirse, el participante quebró en llanto y les explicó a sus compañeros el motivo de su salida: “Mi mamá necesita... No sé qué pasa. Dijeron que había un problema de salud y que es mejor que vaya”.

La noticia impactó de lleno en los jugadores, que lo rodearon en un emotivo abrazo mientras intentaban contenerlo. Gisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini fueron algunas de las jugadoras que más afectadas se mostraron por este inesperado desenlace.

Con todos los participantes llorando, Juani recorrió por última vez la casa y se dirigió hacia la puerta principal. Antes de cruzarla, recibió una ovación de sus compañeros, que entre abrazos y lágrimas le gritaron: “¡Fuerza, Juan!”, “¡Te queremos!”, “¡Andate tranquilo!”.