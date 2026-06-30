La emoción volvió a desbordar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una nueva edición de Congelados, esta vez protagonizada por Juanicar, quien no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su mamá, Roxana.

Con el participante inmóvil, tal como exige la dinámica, su madre ingresó para dedicarle un extenso y conmovedor discurso en el que repasó su historia juntos, recordó los momentos más difíciles que atravesaron como familia y destacó la enorme admiración que siente por él.

Apenas entró a la casa, Roxana abrió su corazón frente a su hijo: “Venía pensando qué decirte. Hay muchas cosas que te dije, pero hay una que no te dije nunca. Y es que fuiste el hijo que jamás me miró juzgándome”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (Telefe)

Visiblemente emocionada, recordó que, como madre, cometió errores, pero siempre encontró comprensión en Juanicar: “Tuve muchas equivocaciones. Cometí errores, como todos los papás. Porque no nacimos siendo papás. Pero este es mi hijo. Me amó sin reproches toda mi vida”, expresó entre lágrimas.

“Cuando yo estaba en uno de los peores momentos de mi vida, él venía con su bicicleta a verme. Cuando mi mamá estaba en una silla de ruedas, él me acompañaba en los peores momentos”, recordó con la voz quebrada.

Luego definió a su hijo con palabras cargadas de orgullo: “Este es mi hijo. Una persona generosa, valiente, amorosa. Sos un hombre fuerte, bendecido. Sos un hombre con un propósito que se está cumpliendo”, afirmó, con Juanicar quebrado en llanto.

Foto: Captura (Telefe)

La mamá del participante también habló del camino que recorrió para cumplir sus sueños artísticos: “Tampoco, a veces, te creí cuando me decías: ‘Ma, quiero actuar, quiero cantar’. Yo te decía: ‘Estudiá otra cosa’. Pero vos insististe y nadie te regaló nada. Todo lo hiciste vos mismo”, confesó.

Además, destacó la humildad con la que, según ella, su hijo transita su carrera: “Hiciste una película, estuviste recibiendo un Martín Fierro y nunca te escuché decir ‘yo hice, yo tengo’. Dios exalta a los humildes”, sostuvo.

Antes de despedirse, Roxana le dedicó una oración que terminó de emocionar a todos los presentes: “Dios mío, bendícelo. Declaro tu victoria sobre él y que los días que pasen en este lugar serán días bendecidos”, expresó. Y cerró, a flor de piel: “Tus abuelos, tus tías, tus hermanos... estamos felices de la persona maravillosa que sos. Te amo, hijo mío”.

Foto: Captura (Telefe)

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CONGELADOS EN GRAN HERMANO: YANINA ZILLI SE EMOCIONÓ HASTA LAS LÁGRIMAS AL REENCONTRARSE CON SU HIJO SANTINO

La emoción volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una nueva edición de Congelados, el segmento en el que los participantes reciben visitas sorpresa de sus seres queridos.

En esta oportunidad, la protagonista fue Yanina Zilli, quien recibió la inesperada visita de Santino, su hijo, que ingresó por la puerta giratoria para dedicarle un conmovedor mensaje y llenarla de besos.

Con Yanina completamente inmóvil, respetando las reglas del desafío, Santino aprovechó cada segundo para transmitirle tranquilidad y orgullo: “Estamos orgullosos de vos y felices de lo que estás haciendo. Largá todo lo que tengas que largar y no digas nada. Esto pasa como para todos, son momentos así que hacé lo que sientas y disfrutá de esto, que es una etapa”, le dijo.

Foto: Captura (Telefe)

Además, buscó llevarle calma al contarle que toda la familia se encuentra bien y también tuvo un gesto con los compañeros de la exvedette: “Toda la familia está bien”, le aseguró, antes de agradecerles especialmente a los jugadores que la acompañan dentro de la casa por “cuidarla”.

En medio de tanta emoción, Santino también encontró espacio para el humor y sorprendió a todos con una broma dirigida a su mamá: “Después de separarse unos meses adoptó a otro hijo”, lanzó entre risas, en clara referencia a Franco Zunino, uno de los participantes con quien Yanina forjó un fuerte vínculo dentro del reality.

Foto: Captura (Telefe)

Antes de despedirse, el joven volvió a emocionarla con una declaración de amor: “Díganle a mi mamá que está linda. Mucha fuerza para todos, más para vos, má. Te amo con mi vida y seguí jugando, sos la mejor mujer del mundo”, expresó antes de abandonar la casa.

Una vez que la voz de Gran Hermano anunció el final del desafío, Yanina ya no pudo contener la emoción. Entre lágrimas y gritos de felicidad, comenzó a agradecerle a todos por el inolvidable momento que acababa de vivir: “¡Estoy feliz!”, repitió una y otra vez, mientras agradecía tanto a la producción del programa como a Dios por haberle permitido reencontrarse, aunque fuera por unos minutos, con su hijo.