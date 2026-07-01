Después de 16 años juntos, Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey tomaron caminos separados. La noticia la contó Pepe Ochoa en LAM, donde confirmó que el periodista y su esposa llevan un año distanciados, tras varios intentos por salvar la pareja.

La pareja, que se casó en 2011 luego de siete años de noviazgo, tiene dos hijos en común: Joaquina y fermín. Según detallaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la relación venía atravesando momentos difíciles y finalmente decidieron terminarla.

Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey (Foto: Instagram @catubonadeo)

Durante la emisión de LAM, Pepe Ochoa explicó que el vínculo entre Bonadeo y Carey ya no funcionaba y que la convivencia se había vuelto complicada, al punto de intentar una y otra vez recuperar la relación hasta que no dio para más.

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“La relación no daba para más, venían a los tiros”, aseguró el panelista, quien también señaló que ambos intentaron recomponer la pareja antes de tomar la decisión final.

Ochoa agregó que, aunque la noticia no le resultaría agradable a Bonadeo, era un hecho que la separación se había concretado hace aproximadamente un año.

Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey (Fotos: Instagram @carmelacarey.interiores)

Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey compartieron más de dos décadas, 7 en pareja y 16 como matrimonio, juntos y formaron una familia. La boda se celebró en 2011, coronando una relación que había comenzado siete años antes. Anteriormente, Bonadeo estuvo en pareja muchos años con Susana Herrera, con quien se convirtió en padre de Catalina, Martina y Valentina.

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