Una semana antes del esperado encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos del Mundial de fútbol 2026, la prensa argentina se instaló en Miami para cubrir las instancias previas, entre ellos Martín Salwe, que sale a diario en todos los programas de América mostrando la ciudad.

En DDM, el cronista estaba recorriendo una calle entrevistando a los hinchas cuando, de pronto, visualizó un kiosco de caramelo, enloqueció en vivo y entró a tratar de degustar las delicias azucaradas.

El papelón de Martín Salwe en un kiosco de Miami (Foto: captura América TV)

“¡Mirá! ¡Un Candy!”, explotó Salwe mientras cruzaba la puerta pidiendo permiso para mostrar el lugar al grito de “¡Oh, my God!”. Pero la sola vista del azúcar provocó un descontrol en Salwe, que comenzó a abrir los exhibidores sin necesidad, pues su contenido se veía a través del plástico transparente.

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El cronista, nominado a los Martín Fierro en la última edición de estos premios, se dirigió a la vendedora en un “spanglish” dudoso, aunque la vendedora dominaba el español. Sin embargo, el cronista enfiló por sí solo hacia los exhibidores con intención de degustar los dulces.

De nuevo el cronista comenzó a abrir los exhibidores ante la mirada de pocos amigos de la vendedora, que sentía que le descontrolaban el local hasta que Mariana Fabbiani le gritó desde Buenos Aires “¡Con la mano no!”.

El papelón de Martín Salwe en un kiosco de Miami (Foto: captura América TV)

El cronista se detuvo y la vendedora se acercó con una cuchara especial para envasar los dulces en bolsas, pero se quedó atónita cuando Salwe abría la boca, como pidiendo que ella le dejara caer el caramelo allí, desafiando las normas de la bromatología internacional. Finalmente, el cronista se fue del local cuando desde estudios observaron “la cara de traste de la chica”.

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