Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores al revelar un cambio clave en su agenda profesional. En medio de una intensa etapa laboral y de una exposición mediática constante, el actor confirmó que en pocas semanas se despedirá de Secreto en la montaña, la obra teatral que protagoniza junto a Esteban Lamothe.

La noticia llegó a través de sus historias de Instagram, donde Vicuña compartió una fotografía sobre el escenario y escribió: “En seis semanas me despido de Secreto en la montaña”.

El anuncio rápidamente generó sorpresa, pero el propio actor se ocupó de despejar cualquier especulación y explicó el verdadero motivo detrás de su decisión. Según detalló, su salida responde exclusivamente a compromisos cinematográficos asumidos antes de incorporarse a la obra: “Para cumplir con proyectos cinematográficos con Álex de la Iglesia y Matías Bize, pactados antes de empezar la obra”, aclaró Vicuña en otra publicación.

Foto: Captura de Instagram Stories (@benjaminvicuna.ok) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, el actor dejará temporalmente el espectáculo para enfocarse en dos nuevos desafíos frente a cámara. Y, para evitar que su anuncio fuera interpretado como el final de la producción teatral, hizo una aclaración contundente: “Pero la obra sigue”.

Además de explicar los motivos profesionales de su decisión, Benjamín compartió una imagen junto al elenco y el equipo de Secreto en la montaña y aprovechó para dedicarles unas emotivas palabras: “Le deseo a mis compañeros una gira preciosa”, remarcó. Y cerró: “Han sido meses increíbles, de mucho amor, debate y de tocar almas”.

El cambio de agenda llega en un momento de gran actividad profesional para Vicuña, que vuelve a apostar fuerte por la pantalla grande con dos nombres de peso de la industria cinematográfica: Álex de la Iglesia y Matías Bize.

Foto: Captura de Instagram Stories (@benjaminvicuna.ok) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL FUERTE MOTIVO POR EL QUE BENJAMÍN VICUÑA LE INICIARÍA ACCIONES LEGALES A LA CHINA SUÁREZ: “NO ESTÁN BIEN”

La relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo judicial. En medio de las negociaciones entre los abogados de ambos por la organización familiar y el futuro de sus hijos, en Sálvese Quien Pueda revelaron una fuerte información sobre el actor.

Según contaron en el programa, Vicuña le iniciaría acciones legales a la China Suárez por el polémico posteo que la actriz realizó sobre él, en el que lo cuestionó públicamente y lo llamó, entre otras cosas, “el padre del año” de forma irónica.

La información fue dada a conocer por Marina Calabró y la reprodujo Majo Martino en vivo, en el programa que conduce Yanina Latorre por América. En el ciclo remarcaron que, más allá de la fuerte interna entre los protagonistas, actualmente los abogados de Vicuña y Suárez se encuentran negociando cuestiones relacionadas con sus hijos: “Están hablando los abogados, porque ahora tienen que ver de qué manera continúa el resto del año con los niños”, explicaron.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

En ese sentido, también surgieron interrogantes sobre dónde se instalará Mauro Icardi y cómo quedará organizada la vida familiar durante los próximos meses: “¿Qué va a pasar con la China y con Mauro? ¿Dónde se va a instalar Mauro finalmente? ¿Qué va a pasar con los niños? La escolaridad, ¿cómo siguen el resto del año?”, señalaron.

“Hoy Marina Calabró dijo, y aclaró que es información, que Benjamín Vicuña le va a iniciar acciones legales a la China por el posteo que hizo del ‘padre del año’”, detalló la panelista.

La revelación generó sorpresa en el estudio y abrió una pregunta sobre el estado actual de la relación entre los padres de sus hijos: “O sea que lo privado tampoco está tan bien”, cerró, contundente.