Horas atrás, Ángel de Brito volvió a hablar de la escandalosa pelea de Tini Stoessel con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y mencionó una vez más el tema del casamiento de la artista con Rodrigo de Paul. En este sentido, reveló cuál fue el pedido que la cantante le hizo a su abuela.

Luego de contar que Tini le habría ofrecido a sus padres un acuerdo por el cual iban a recibir únicamente el 5% de su patrimonio para terminar de una vez con esta pelea económica, el conductor de LAM reiteró que no estarán invitados a su boda.

“Tini y Rodrigo se casan el 19 de diciembre. Los padres de Tini no están invitados, el hermano no está invitado”, detalló el conductor que, a su vez, reveló: “Los primos están invitados, pero no van a ir a la boda”.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

EL PEDIDO QUE LE HIZO TINI STOESSEL A SU ABUELA PARA EL DÍA DE SU BODA

Al contar que Tini Stoessel no había invitado a sus padres y a su hermano a su boda, Ángel de Brito reveló que la decidió de ellos fue viajar para no estar presentes en el país ese día. “El 15 de diciembre, cuatro días antes de la boda, se suben a un avión y se van a Japón”, aseguró el conductor.

Y eso no fue todo. El periodista también contó que la artista recibió un inesperado rechazo por parte de la madre de Mariana. “Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100% del lado de sus padres”, reveló.

El pedido de Tini Stoessel a su abuela que recibió un humillante rechazo (Video: LAM)

Según reveló de Brito, uno de los orígenes de la disputa familiar se remonta a la decidió que habría tomado Tini para su casamiento. Según Carolina Molinari, “Tini quiso comprarse un anillo de 300 mil dólares y los padres le dijeron que era una locura, pero Rodrigo le dijo ‘es tu plata y podés hacer lo que quieras’”.