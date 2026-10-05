Después de un mes de la histórica ruptura entre Tini Stoessel y sus padres después de 15 años de mantenerse como una exitosa empresa familiar, Ángel de Brito contó en LAM cómo siguen las negociaciones por el patrimonio de la cantante y cuál es la irrisoria oferta final que ella les hizo.

El conductor dio detalles sobre el futuro de la cantante, y así se pudo saber que no Alejandro Stoessel, ni Mariana Muzlera estarán invitados a la boda de Martina con Rodrigo de Paul, que se llevaría a cabo el 19 de diciembre.

Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera (Fotos: Instagram @tini stoessel, @mluciamuz y @alestoessel)

Pero no fue ese el único detalle llamativo que brindó De Brito, que contó que ni siquiera Fran Stoessel, el hermano de la cantante e íntimo amigo de De Paul, será de la partida. De hecho, Ángel contó que Tini le llegó a pedir a su abuela materna que la lleve hasta el altar.

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“Hay un tema legal también que los abogados analizan (…) y me lo recontra confirman, es que no hay nada judicial en este tema. No hay un juicio de Tini al padre. Es todo de palabra, por ahora es todo negociación. (…) Hay abogados asesorando a las dos partes”, explicó De Brito.

“Hay un tema que analizan los abogados que es el siguiente: Alejandro Stoessel y Mariana no están divorciados. Siguen casados. En lo judicial es un problema porque si Alejandro quiere firmar y dice ‘Me das el 1 por ciento está todo bien, me das el 2 por ciento, el 6 por ciento está todo bien’, la madre tiene que aceptar”, agregó el conductor.

Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

Al escuchar esos porcentajes, Pilar Smith le preguntó cuál es la cifra real que le habría ofrecido Tini Stoessel y se quedó helada con la respuesta. “El porcentaje es 5 por ciento”, le aseguró él, dando a entender que la cantante no está dispuesta a ceder ni un centavo más de su patrimonio, contra el 25 por ciento que se venía rumoreando en los programas de chimentos y portales.

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