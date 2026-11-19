Moria Casán y Sabrina Rojas protagonizaron un divertido intercambio en vivo en Pasó en América, donde la complicidad entre ambas quedó en evidencia durante una charla sobre los cambios personales y la decisión de dejar atrás aquello que ya no suma.

En medio de la conversación, la conductora de La Mañana con Moria analizó la manera en la que su colega maneja sus historias de amor: “Hay algo como que enseguida te escapás. Me impresiona eso de tu personalidad, ¡muy bien! Hay algo del chabón que descoloca y lo largás. Muy bien, porque te rompieron mucho las pelotas”, expresó.

“¿Viste? ¡Exacto! Estoy como que no quiero perder tiempo en nada que me aburre o que no vaya. Entonces ‘next’”, respondió Sabrina, con su característico humor.

¡Muy divertidas!

Foto: Capturas (América)

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SABRINA ROJAS ESCUCHÓ LA CONFESIÓN SEXUAL DE FLOR VIGNA Y REACCIONÓ SIN FILTRO: “NO QUERÍAMOS...”

Flor Vigna volvió a dar que hablar con una confesión inesperada sobre su presente sentimental y sexual. Durante la alfombra roja de los Premios Ídolo, la artista fue consultada por el amor, pero terminó haciendo una revelación mucho más íntima sobre su vida privada. Sus palabras provocaron una reacción inesperada de Sabrina Rojas, que no se guardó nada.

Todo ocurrió este jueves, cuando en el programa de la conductora repasaron el fragmento de la entrevista. Al escuchar a la cantante, Sabrina se mostró sorprendida por el nivel de detalle que había compartido y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en el momento más comentado del intercambio.

“De corazón, estoy sin cog... hace mucho tiempo, pero muy contenta”, había confesado Flor. Además, explicó que su psicóloga le había planteado la posibilidad de canalizar su libido en otras actividades y que, durante este período sin relaciones sexuales, se enfocó intensamente en el trabajo.

Foto: Captura de video de Instagram (@dgo_stream)

Sin embargo, para Sabrina hubo algo que no pasó inadvertido: la diferencia entre la pregunta que le hicieron a Vigna y la respuesta que terminó dando: “O sea, le preguntaron por el amor”, señaló entre risas. Y agregó, divertida: “No queríamos saber tanta intimidad”.

“Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: ‘¿El amor?’, ‘No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...’”, ironizó Rojas, despertando las risas del panel.

Por último, en medio de las bromas, la conductora también hizo una distinción sobre el contenido de la confesión de Flor y puso sobre la mesa una cuestión que generó otro intercambio en el estudio: “Pero una cosa es cog...r y otra cosa es el amor”, cerró Sabrina.