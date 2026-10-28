Video: All Access / DGO Stream

Sabrina Rojas sorprendió al contar detalles de la relación que mantuvo con Flor Vigna cuando la cantante estaba de novia con Luciano Castro, el padre de sus hijos. Invitada a All Access, el ciclo de DGO Stream, recordó cómo compartían reuniones familiares, una Navidad bajo el mismo techo y hasta situaciones insólitas en su propia casa.

En la entrevista, Sabrina Rojas reveló detalles desconocidos de la dinámica familiar que construyeron después de su separación del actor. La actriz contó que, al principio, tenía una excelente relación con la cantante, quien fue madrastra de sus hijos durante un tiempo.

Lejos de los celos y las rivalidades, Sabrina recordó que compartían meriendas y celebraciones familiares. Incluso relató que, en una oportunidad, pasaron la Navidad bajo el mismo techo y durmieron en habitaciones separadas de la casa de Mar del Plata en la que ella había vivido durante años.

¡Todos juntos! Sabrina Rojas, Tucu López, Flor Vigna y Luciano Castro con Esperanza y Fausto (Foto: Instagram / lucianocastro)

“Él venía con Flor, por supuesto, y se quedaban a dormir en mi cama, en mi casa, en mi casa de toda la vida”, contó, al describir la particular organización que habían establecido para priorizar el bienestar de sus hijos.

Sabrina Rojas contó cómo era su relación con Flor Vigna cuando estaba con Luciano Castro

Durante la entrevista, Sabrina explicó que la relación con Flor había comenzado de la mejor manera. Cuando se enteró de que la artista estaba en pareja con Luciano, su reacción fue positiva.

“Yo cuando me dijo que estaba con Flor, me dije: ‘¡Guau, qué potra, me encanta!’”, recordó.

Sabrina Rojas con el Tucu y Luciano Castro con Flor en un cumple de Esperanza.

Según relató, la cantante iba a su casa y compartían momentos cotidianos, como meriendas y reuniones familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron algunos desencuentros que modificaron el vínculo entre ambas.

“Al principio había re buena relación, y después pasaron unas cositas que terminamos como media-media. Después tuvimos una charla larga, y ahora todo bien”, explicó sobre cómo lograron recomponer la relación.

La Navidad que compartieron Sabrina Rojas, Flor Vigna y Luciano Castro

Una de las anécdotas más llamativas tuvo que ver con una Navidad que pasaron en la misma casa. Flor durmió en una habitación con Luciano, mientras que Sabrina se quedó en otro cuarto con sus hijos. La situación, según explicó, formaba parte de una dinámica que habían construido para que los chicos no tuvieran que trasladarse de una casa a otra.

“Los niños siempre quedaban. El que le tocaba con los niños se quedaba en casa”, detalló sobre el acuerdo que mantuvieron durante cuatro años.

La actriz también contó que ella tenía pareja en ese momento (el Tucu López) y que su novio también se quedaba a dormir en la casa. De esa manera, los adultos se organizaban alrededor de las necesidades de los chicos, sin alterar su rutina.

La insólita anécdota del corpiño de Flor Vigna en la casa de Sabrina Rojas

A Sabrina Rojas le preguntaron si volvería a “chonguear” con Luciano Castro y fue contundente

Entre las situaciones que recordó, Sabrina relató una escena cotidiana que dejaba en evidencia el particular funcionamiento de aquella convivencia. La empleada doméstica encontraba prendas que no reconocía y le preguntaba a quién pertenecían.

“¿Este corpiño de quién es? ¿Tuyo?”, le consultaba. Sabrina le aclaraba entonces que era de Flor Vigna, quien lo había dejado en algún lugar de la casa.

Por qué Sabrina Rojas no sentía celos de Flor Vigna

Flor Vigna y Sabrina Rojas (Fotos: Instagram / florvigna - rojassasi)

Cuando le preguntaron si no sentía celos al compartir la casa con la nueva pareja de su exmarido, Sabrina fue contundente y explicó que la separación había sido una decisión vinculada al fin del amor.

“No, ¿cómo me daría celos si yo con mi exmarido me separé porque no me gustaba más?”, respondió.