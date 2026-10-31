Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado en San Telmo y su madre, Majo Riera, ya llegó al lugar (Fotos: redes sociales).

Llegó el gran día para Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Este sábado, la cantante y el periodista celebran su casamiento en una ceremonia íntima en una casona en San Telmo, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, en una jornada muy especial para la pareja.

Mientras los primeros invitados comenzaron a llegar al lugar elegido para la celebración, Mery del Cerro compartió imágenes de los preparativos de la fiesta, dejando ver parte de la intimidad de la previa. Aunque los novios mantuvieron bajo reserva varios detalles de la boda, la expectativa por conocer cómo será el festejo y quiénes acompañarán a la pareja creció durante las últimas horas.

El momento en que la mamá de Lali Espósito llegó a la boda de siu hija (Foto: Crónica TV).

Entre las primeras figuras en hacerse presentes estuvo Majo Riera, madre de la cantante, quien llegó para acompañar a los protagonistas en este día tan importante. Su arribo quedó registrado en imágenes y marcó el comienzo de una jornada en la que todas las miradas están puestas en Lali y Pedro.

LAS FOTOS DE LOS PRIMEROS INVITADOS QUE LLEGARON A LA BODA DE LALI ESPÓSITO Y PEDRO ROSEMBLAT

Llegó Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, a la boda (Foto: X).

Mery del Cerro mostró cómo se prepara para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram).

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