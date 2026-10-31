El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat EN VIVO: van llegando los invitados

Justina Bustos, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Majo Riera y Peter Lanzani entre los primeros invitados que llegaron al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Fotos: Movilpress).

Llegó el gran día para Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Este sábado, la cantante y el periodista celebran su casamiento en una ceremonia íntima en una casona en San Telmo, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, en una jornada muy especial para la pareja.

Mientras los primeros invitados comenzaron a llegar al lugar elegido para la celebración, Mery del Cerro compartió imágenes de los preparativos de la fiesta, dejando ver parte de la intimidad de la previa. Aunque los novios mantuvieron bajo reserva varios detalles de la boda, la expectativa por conocer cómo será el festejo y quiénes acompañarán a la pareja creció durante las últimas horas.