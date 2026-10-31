El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat EN VIVO: van llegando los invitados

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran este sábado su casamiento en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. La pareja eligió mantener varios detalles de la celebración bajo reserva, aunque desde las primeras horas comenzaron a conocerse imágenes de los preparativos y de la llegada de los invitados al lugar en San Telmo. Mery del Cerro, Majo Riera , Peter Lanzani, Cande Vetrano y Justina Bustos fueron los primeros en arribar al lugar.
El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: así fue la llegada de Majo Riera, Cande Vetrano, Peter Lanzani y Justina Bustos
Llegó el gran día para Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Este sábado, la cantante y el periodista celebran su casamiento en una ceremonia íntima en una casona en San Telmo, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, en una jornada muy especial para la pareja.
Mientras los primeros invitados comenzaron a llegar al lugar elegido para la celebración, Mery del Cerro compartió imágenes de los preparativos de la fiesta, dejando ver parte de la intimidad de la previa. Aunque los novios mantuvieron bajo reserva varios detalles de la boda, la expectativa por conocer cómo será el festejo y quiénes acompañarán a la pareja creció durante las últimas horas.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado: dónde será la boda íntima y qué se sabe de la celebración
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. A pocas horas del gran día, LAM reveló cuál es el lugar elegido por la pareja para celebrar su boda y mostró algunos detalles de los preparativos.
El encargado de dar la información fue el cronista Fede Flowers, quien se trasladó hasta San Telmo, donde se encuentra el espacio elegido por los novios. Según describió, se trata de una antigua casona que combina la arquitectura tradicional porteña con abundante vegetación.
Lali Espósito reveló cómo será su vestido de casamiento con Pedro Rosemblat
La expectativa por el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat es total. Desde que se anunció el casamiento, la pareja mantuvo un fuerte hermetismo con la intención clara de que no se divulgue ningún detalle sobre la celebración. Sin embargo, en esta ocasión fue la artista la que habló del tema.
En diálogo con el medio Frontera, la cantante declaró: “Tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero digo, pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”.