La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat promete convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo argentino. Aunque la fecha del casamiento se mantiene bajo reserva, en Infama revelaron detalles que alimentaron las versiones sobre cuándo darán el “sí”, cuántos invitados habrá y qué estilo tendrá la celebración.

Fue Cora Debarbieri quien aportó información sobre los preparativos y deslizó que el sábado 7 de noviembre sería el día elegido por la pareja, a raíz de unas declaraciones que dio Pedro en su programa. La panelista también mencionó a varias amigas íntimas de la cantante que estarían presentes y contó qué artistas se habrían ofrecido para participar de la fiesta.

Según contó Debarbieri, varias amigas muy cercanas a Lali participarían del festejo: María del Cerro, Cande Beltramo, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos, con algunas de ellas: “Lo que me dicen a mí que serían entre 150 y 200 personas”, precisó.

Foto: Instagram (@lali)

Entre los detalles que aportó Cora también apareció la posibilidad de que algunos artistas se sumen a la celebración con un show: “Hay muchos artistas que han decidido y le propusieron a Lali participar, hacer show y demás, como por ejemplo Luck Ra, La Joaqui también, le han dicho que querían participar”, contó.

La comida sería otro de los aspectos en los que Lali buscaría imprimir su sello personal. Según reveló Debarbieri, la cantante no querría una propuesta gastronómica excesivamente sofisticada y buscaría conservar el espíritu popular y argentino que ya mostró en otros festejos: “Ella le dijo a las personas que se están encargando de lo que tiene que ver con el catering, que no quiere perder eso, lo argentino”, cerró Cora.

Cora Debarbieri: “Hay muchos artistas que han decidido y le propusieron a Lali participar, hacer show y demás, como por ejemplo Luck Ra, La Joaqui también, le han dicho que querían participar”.

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EL ROMÁNTICO GESTO DE PEDRO ROSEMBLAT A LALI ESPÓSITO QUE ENTERNECIÓ A SUS FANS: “ESTO ES LO QUE MÁS TE EXCITA”

Lali Espósito cerró una etapa muy importante de su carrera con un multitudinario show en el estadio Monumental y, entre las postales que compartió después del recital, apareció un detalle íntimo de su pareja, Pedro Rosemblat, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La artista publicó un carrete con imágenes de su presentación del sábado 26 de septiembre, en el marco de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, pero una particular fotografía se robó todas las miradas: una bandeja con milanesas napolitanas y papas fritas acompañada por una romántica nota manuscrita.

El mensaje con la que la sorprendió su novio, colocado sobre una cama en el backstage, decía: “Esto es lo que más te excita: Napo con papas fritas. Te amo”. Entre las imágenes que integraron el carrete también aparece una postal de ambos juntos. En ella, Rosemblat se encuentra detrás de Lali, mientras los dos miran a cámara con gestos cómplices.

¡Están a full!