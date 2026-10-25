Wanda Nara y Agustín Bernasconi quedaron en el centro de la escena luego de que se virralizaran imágenes de una de las escenas más hot que protagonizaron en ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que marcó el debut cinematográfico de la mediática.

La secuencia generó repercusión en las redes sociales y volvió a poner el foco en la supuesta química entre los protagonistas, en medio de críticas fulminantes de los expertos a la obra de Hernán Guerschuny.

La película llegó a los cines argentinos el jueves 22 de octubre y es una remake de la producción mexicana protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita. En la historia, Wanda interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa una ruptura sentimental y conoce a Javier, un joven vecino al que le propone hacerse pasar por su hijo para conseguir trabajo. La situación deriva en un romance inesperado con el joven.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress)

La difusión de la escena también despertó comentarios por el contenido de la película y por las críticas que recibió la decisión de Wanda de llevar a sus hijas e hijos al cine a verla. En paralelo, la empresaria había contado que las escenas íntimas representaron un desafío durante el rodaje, especialmente por los desnudos y las condiciones de filmación.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LAS ESCENAS ÍNTIMAS CON AGUSTÍN BERNASCONI

En una entrevista con TN Show, Wanda se refirió a las dificultades que tuvo que afrontar para filmar esas secuencias. “Se habló mucho y llegamos a ese día con todo muy hablado y muy trabajado. Hacía frío y teníamos que estar desnudos en una salita”, contó sobre la experiencia de rodaje, que se dio en Uruguay durante la época invernal.

La película también quedó vinculada a las repercusiones de la vida sentimental de Wanda. Según trascendió en su momento, los celos de Martín Migueles por las escenas que la empresaria debía filmar con Bernasconi habrían generado tensiones en la pareja. La conductora contó que había hablado con él sobre lo ocurrido con el cantante en el pasado, un tema que volvió a cobrar notoriedad a partir del estreno.

El ranking del cine argentino tras el estreno de la película ¿Querés ser mi hijo? (Foto: captura Ultracine.com)

En cuanto a la taquilla, ¿Querés ser mi hijo? se ubicó en el cuarto puesto del ranking semanal argentino de Ultracine, con 9.275 espectadores en el período del 22 al 28 de octubre que figura en el informe consultado. La cifra corresponde al fin de semana y no debe confundirse con un resultado definitivo de la semana, aunque en estos cuatro días clave llevó alrededor de 92 personas por cada uno de los 100 cines en los que se estrenó.

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