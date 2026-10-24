Andrea Ghidone y Pablo Otero dieron el gran paso. Este sábado 24 de octubre, la bailarina y el empresario celebraron su casamiento en Rüt Haus, en una noche que combinó romance, emoción, figuras del espectáculo y una fiesta con varios secretos por descubrir.

Hubo altar con flores, declaraciones de amor y una escena que terminó de convertir la ceremonia en un momento inolvidable: los hijos de ambos tuvieron un protagonismo especial y fueron parte de los pasajes más conmovedores de la boda.

Pero eso no fue todo. Andrea sorprendió a su flamante marido con una canción de amor que escribió especialmente para él y que, aunque todavía no tiene música, decidió recitar frente a todos los invitados.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron con una mega fiesta. (Foto: Movilpress)

Y para el final de la noche, la pareja preparó tres shows internacionales cuyos nombres se mantienen bajo siete llaves.

La emoción de los hijos de Andrea Ghidone y Pablo Otero: las palabras que conmovieron a todos

Uno de los momentos más fuertes de la ceremonia tuvo como protagonista a José, el hijo menor de Pablo. El chico tomó la palabra y contó cómo cambió la vida de su papá desde la llegada de Andrea.

Natasha, la hija de la bailarina, y María Divina e Isabela, las otras dos hijas del empresario, también acompañaron a la pareja en una jornada que tuvo a la familia ensamblada en el centro de la escena.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron con una mega fiesta. (Foto: Movilpress)

Después llegó el turno de Pablo, que le dedicó unas palabras a Andrea y repasó lo que vivieron desde que sus caminos se cruzaron. La novia tampoco se quedó atrás: preparó una declaración de amor muy personal y eligió compartirla en forma de poema, con versos que todavía esperan convertirse en canción.

Una ceremonia en la que los sentimientos estuvieron a flor de piel y en la que los hijos de ambos tuvieron mucho más que un lugar entre los invitados.

De Florencia de la V a Federico Bal: los famosos que dijeron presente en la boda

El casamiento también tuvo una importante convocatoria de figuras del espectáculo. Entre los invitados estuvieron Florencia de la V, Gabriel Corrado, Luis Ventura, Barbie Simons junto a su novio, Federico Bal, Evelyn Botto, Anita Pauls, Marisol Otero, Anita Martínez y Rocío Marengo.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron con una mega fiesta. (Foto: Movilpress)

La música también tuvo su espacio con un show de tango, un guiño directo a la trayectoria artística de Andrea y a un género que forma parte de su vida.

Luego de la ceremonia, los recién casados salieron a saludar a los medios y compartieron un brindis con la prensa. Pero la noche todavía guardaba sus cartas más fuertes: la fiesta tiene previstos tres shows internacionales que se irán revelando durante la celebración.

Por ahora, el misterio forma parte del menú de una boda que promete extenderse entre música, baile y sorpresas.

Tres vestidos de novia y un diseño bordado a mano: los looks de Andrea Ghidone

Si algo estaba claro es que Andrea no iba a pasar inadvertida. Para su casamiento, la bailarina eligió tres vestidos, con diseños que combinan trabajo artesanal, detalles de alta costura y una apuesta internacional.

Dos de las piezas llevan la firma de Marisa Campanella y fueron realizadas en su atelier de Recoleta. Entre ellas se destaca un vestido bordado a mano con cristales, un diseño que Andrea vio, eligió y reservó especialmente para la ocasión.

El tercer vestido llegó desde Milán, sumando un toque europeo a los looks de una novia que decidió cambiar de estilo a lo largo de la celebración.

Una boda con solidaridad: el pedido especial que hicieron los novios

Andrea y Pablo también quisieron que su casamiento dejara algo más que recuerdos y fotografías. Por eso, les hicieron un pedido especial a sus invitados: en lugar de regalos, solicitaron donaciones para cuatro instituciones.

Las elegidas fueron la Fundación Natali Dafne Flexer, La Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, en Argentina, y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, en Uruguay.

Un gesto solidario que formó parte de una celebración pensada no solo para compartir su felicidad, sino también para ayudar a quienes lo necesitan.

Cómo empezó la historia de amor de Andrea Ghidone y Pablo Otero

La historia de Andrea y Pablo tuvo su primer capítulo en Punta del Este, cuando una amiga en común los presentó durante un encuentro familiar.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron con una mega fiesta. (Foto: Movilpress)

Ella estaba con su hija; él, con su hijo menor. Lo que Andrea todavía no sabía era que Pablo ya la había visto bailar en Madame Tango y conocía su faceta artística.

Después de ese primer encuentro llegaron los desayunos, los almuerzos y las charlas que fueron transformando una presentación casual en una historia de amor.

Andrea llevaba varios años sola y no estaba buscando pareja. Sin embargo, encontró en Pablo algo que la conquistó: su respeto, su caballerosidad y su forma de tratarla.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron con una mega fiesta. (Foto: Movilpress)

La relación también se trasladó al terreno profesional. Juntos coproducen Ellas son tango, el espectáculo que Andrea dirige y en el que interpreta a María Nieves.

Un año después de celebrar su compromiso junto a sus hijos, la pareja volvió a reunir a la familia para dar el sí. Esta vez, con los chicos como testigos privilegiados de una historia que empezó en Uruguay y que ahora sumó un capítulo inolvidable.

Entre lágrimas, palabras de amor, tres vestidos, invitados famosos y shows internacionales bajo reserva, Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento con una consigna que atravesó toda la noche: la familia, el amor y las nuevas historias que se construyen juntos.