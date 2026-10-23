Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en las redes sociales con una respuesta tan pícara como contundente. Después de quedar envuelta en una polémica por comprar ropa en una tienda económica de Miami y ser comparada con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta con una publicación que dejó en claro que no tiene problemas en elegir dónde gastar su dinero.

A través de sus historias de Instagram, la novia de Mauro Icardi compartió una imagen de una pantalla en la que se la ve disfrutando de una jornada de compras junto a sus hijos en una famosa cadena estadounidense que ofrece productos a precios rebajados. Sobre la foto, la actriz agregó una frase que no pasó inadvertida: “Aguante Primark y Marshalls”, acompañada por un emoji de risa y un corazón rojo.

El mensaje funcionó como una nueva respuesta a las críticas que recibió días atrás, cuando una mujer la filmó mientras compraba ropa en Miami, y aprovechó la situación para compararla con Wanda Nara.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

El episodio original ocurrió cuando una mujer se encontró con la actriz en el lugar turístico. Primero, le pidió una foto junto a su abuela y la China accedió amablemente. Sin embargo, minutos después, la joven publicó un video en el que cuestionaba que la actriz eligiera ese comercio y se preguntaba si Wanda compraría allí.

La comparación no tardó en llegar a la protagonista, que respondió directamente en los comentarios de la publicación: “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual”.

Lejos de dejar pasar el episodio, la actriz volvió a reivindicar su elección con una nueva historia. Así, entre risas y corazones, convirtió las críticas por sus compras en una nueva oportunidad para contestar con ironía.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

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MAURO ICARDI COMPARTIÓ FOTOS ÍNTIMAS CON LA CHINA SUÁREZ DESDE EL PARAÍSO Y LANZÓ UNA FRASE SUGESTIVA: “UN POCO DE...”

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez disfrutaron de unos días de descanso en un escenario paradisíaco y no dudaron en compartir parte de esa intimidad con sus seguidores. Desde México, el futbolista publicó una serie de fotografías que lo muestran junto a su pareja en medio de paisajes tropicales, aguas cristalinas y mucha complicidad.

Con una postal de ensueño como telón de fondo, Icardi eligió una frase breve, pero sugestiva, para acompañar las imágenes: “Un poco de nosotros”, escribió, además de arrobar a la actriz.

Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de un parque acuático de México, rodeados de vegetación exuberante, sectores de aguas turquesas y rincones que parecen sacados de una postal del Caribe. En una de las fotos, la China aparece al sol, sentada junto a una piscina, con una bikini clara y un look relajado, ideal para una jornada de calor. En otra, Icardi posa sonriente, con el torso descubierto y una bebida en la mano, en un entorno natural.

Foto: Instagram (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Más allá de los paisajes y las postales veraniegas, el detalle que no pasó inadvertido fue el mensaje elegido por el delantero para acompañar las fotos. Sin grandes declaraciones ni extensos textos, Icardi apostó por una frase íntima y directa para compartir un fragmento de su presente con la China.

¡Están a full!

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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