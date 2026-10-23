Lee tu horóscopo diario del 23 de octubre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mercurio retrógrado en Escorpio te invita a revisar conversaciones sobre intimidad y confianza. Aclarar malentendidos sin presionar al otro puede ayudarte a recuperar cercanía y equilibrio.

Tauro : Mercurio retrógrado en Escorpio, tu signo opuesto, trae asuntos de pareja a revisar. Escuchar sin sacar conclusiones rápidas puede ayudarte a resolver diferencias y renovar acuerdos afectivos.

Géminis : Mercurio retrógrado en Escorpio te anima a revisar cómo expresas cariño cada día. Corregir malos hábitos de comunicación y atender los detalles puede devolver más armonía a tu relación.

Cáncer : Mercurio retrógrado en Escorpio puede traer recuerdos de antiguos romances. Antes de retomar una historia, revisa tus deseos y conversa con sinceridad para evitar repetir viejos conflictos.

Leo : Mercurio retrógrado en Escorpio remueve conversaciones familiares y emociones del pasado. Hablar sin orgullo y escuchar otras versiones puede ayudarte a sanar tensiones y cuidar tus vínculos.

Virgo : Mercurio retrógrado en Escorpio te invita a pensar antes de hablar sobre tus sentimientos. Revisar mensajes y aclarar dudas con paciencia puede evitar confusiones y fortalecer la confianza.

Libra : Mercurio retrógrado en Escorpio te invita a revisar cuánto das y recibes en el amor. Hablar de necesidades y límites sin reproches puede ayudarte a recuperar más seguridad y reciprocidad.

Escorpio : Mercurio retrógrado en tu signo trae palabras y decisiones afectivas para reconsiderar. Evitar sospechas y expresar tus emociones con claridad puede ayudarte a renovar la confianza mutua.

Sagitario : Mercurio retrógrado en Escorpio despierta recuerdos y sentimientos que creías superados. Escuchar tu mundo interior antes de actuar puede ayudarte a cerrar etapas sin repetir errores.

Capricornio : Mercurio retrógrado en Escorpio puede reactivar contactos y amistades del pasado. Revisar expectativas antes de acercarte a alguien puede ayudarte a construir relaciones más sinceras.

Acuario : Mercurio retrógrado en Escorpio te invita a revisar el equilibrio entre trabajo y pareja. Aclarar compromisos y reorganizar tus tiempos puede evitar roces y mejorar la conexión afectiva.