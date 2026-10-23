Mauro Icardi volvió a sacudir las redes sociales con una publicación cargada de emoción. Tras su viaje a México junto a la Eugenia “la China” Suárez, el futbolista compartió una imagen tomada desde la ventanilla de un avión y acompañó la postal con un mensaje que tuvo como destinatarias a sus dos hijas, frutos de su relación con Wanda Nara.

“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”, escribió el jugador, dejando en claro que la ausencia de las niñas estuvo presente durante el trayecto.

Pero el mensaje no terminó ahí. Con palabras que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, Icardi agregó, con dos emojis de corazones blancos, y con una fuerte indirecta a su ex y madre de sus niñas, Wanda Nara: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”.

Foto: Captura de Instagram Stories (mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

La reflexión de Icardi llegó tras compartir una escapada con Eugenia Suárez, su actual pareja, y los hijos de ella: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, los dos niños que tuvo con Benjamín Vicuña. Además, Marcela Riveiro -la mamá de la China- también fue parte de esta aventura.

En otra de sus historias de Instagram, Icardi publicó una foto disfrutando de una piscina natural junto a la China, su suegra y los tres chicos. La imagen mostró una escena distendida, en un entorno paradisíaco y con la familia ensamblada como protagonista.

El contraste entre ambas publicaciones no pasó inadvertido: por un lado, la postal de disfrute familiar en México; por el otro, las palabras dedicadas a sus hijas, cuya ausencia el futbolista decidió hacer pública a través de una reflexión íntima.

Foto: Captura de Instagram Stories (mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

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LA CHINA SUÁREZ COMPARTIÓ UNA FOTO DE SU INTIMIDAD FAMILIAR CON MAURO ICARDI Y SUS HIJOS QUE PODRÍA DESATAR LA FURIA DE WANDA NARA

Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en las redes sociales con una foto familiar que podría despertar la furia de Wanda Nara. En medio del escándalo que rodea su relación con Mauro Icardi y la mediática disputa con su ex, la actriz compartió una postal junto al futbolista, sus tres hijos y su mamá, Marcela Riveiro. Y las especulaciones no tardaron en llegar.

En la imagen, publicada en sus historias de Instagram, se la ve sonriente junto a Icardi, Magnolia y Amancio, los dos hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, y Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. También aparece su madre, en una escena familiar que la actriz acompañó con un corazón rojo.

La publicación volvió a poner el foco en la nueva vida de la China junto al futbolista, en medio de una historia marcada por las tensiones, los cruces públicos y las repercusiones de su romance.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Lejos de los mensajes polémicos y las indirectas que suelen alimentar el enfrentamiento mediático, esta vez la actriz eligió compartir una imagen distendida, rodeada de sus seres queridos. La presencia de sus tres hijos junto a Icardi vuelve a instalar interrogantes sobre cómo se reconfiguraron los vínculos familiares desde que la pareja oficializó su relación.

Mientras tanto, cada movimiento de la China y el futbolista continúa generando repercusiones en las redes sociales, donde sus publicaciones son observadas de cerca por los seguidores de una de las historias más resonantes del mundo del espectáculo argentino.