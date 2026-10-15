Horas atrás, Eugenia “China” Suárez viajó a Miami junto a sus hijos y Mauro Icardi. En los primeros días, la actriz aprovechó para ir de shopping y pasó por una de las tiendas económicas más conocidas: Primark.

Mientras buscaba los descuentos de temporada, la China fue interceptada por una joven que la grabó mientras ella hacía un comentario sobre la actriz. “No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dijo.

La publicación de esta usuaria no tardó en hacerse viral, pero nunca se esperó la respuesta de la actriz. Al ver que el video estaba publicado en Instagram, la novia del futbolista le dejó un comentario que no pasó inadvertido para nadie.

Una argentina en Miami se burló de la China Suárez por comprar con descuento

LA LETAL RESPUESTA DE LA CHINA SUÁREZ A LA USUARIA QUE SE BURLÓ DE ELLA

Entre los comentarios del video donde la usuaria criticaba a la China Suárez por buscar descuentos, apareció el de la actriz que decía: “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”.

La letal respuesta de la China Suárez a la argentina que se burló de ella

Si bien esta no es la primera vez que la novia de Mauro Icardi sale a responderle a un hater, el comentario llamó la atención en redes sociales. Al parecer, es una actitud que viene repitiéndose cada vez con más frecuencia. Y aunque en general, la actriz no suele tener mucha banca en Instagram, esta vez sí la defendieron.