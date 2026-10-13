Nora Colosimo volvió a dar que hablar tras sumarse un nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez, la mamá de la conductora expresó su enojo por el viaje que el futbolista realizó a Estados Unidos junto a Eugenia “la China” Suárez y los hijos de la actriz, Magnolia y Amancio, sin sus propias hijas.

En una entrevista con Ángel Responde, el ciclo de Bondi Live, Nora relató una situación que habría afectado especialmente a una de sus nietas y compartió una frase que expuso el dolor de la niña al enterarse de los planes de su papá: “La nena llama llorando a la mamá y le dice: ‘Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja’”, contó la madre de Wanda, al describir cómo se vivió el episodio puertas adentro de la familia.

El testimonio volvió a poner el foco en el impacto que el conflicto entre los adultos podría tener en las nenas del exmatrimonio, quienes no viajaron con su padre a Estados Unidos.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

El viaje de Icardi a Miami junto a la actriz y sus hijos se convirtió en un nuevo foco de tensión debido a la situación judicial vinculada con sus propias hijas. Según la información difundida por la periodista Naiara Vecchio, el futbolista tenía a sus hijas bajo su cuidado hasta el 18 de octubre y había solicitado autorización para viajar con ellas. Sin embargo, habría partido rumbo a Estados Unidos sin esperar una resolución judicial que habilitara la salida de las menores del país.

De esta manera, mientras Magnolia y Amancio acompañaron a su mamá y a Icardi, las hijas del delantero permanecieron fuera de esos planes, una diferencia que habría generado malestar en el entorno familiar.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA GRAVE ACUSACIÓN DE NORA COLOSIMO A ELBA MARCOVECCHIO EN VIVO

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo, esta vez con un fuerte enfrentamiento entre Nora Colosimo, la mamá de la empresaria, y Elba Marcovecchio, la abogada del futbolista. En una comunicación con LAM, ambas protagonizaron un durísimo ida y vuelta por la disputa judicial que involucra a las hijas del exmatrimonio.

Todo comenzó cuando Nora tomó la palabra para cuestionar el accionar de la letrada y de su colega, a quienes acusó de intentar separar a las nenas de su mamá para que queden al cuidado de su papá: “Lo que a mí me cae muy mal de su parte y de su colega, que trabaja con usted, es que dos mujeres estén luchando por quitarle los hijos a una madre y dárselos a un padre que no tiene ni trabajo ni domicilio”, disparó la madre de Wanda, visiblemente molesta.

En ese sentido, la panelista también cuestionó la situación actual de Icardi y su residencia en Turquía: “Él no tiene domicilio en Estambul, él es argentino, está viviendo en Argentina. Está desocupado, muy a mi pesar y al de todos”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Y, sin rodeos, apuntó directamente contra la estrategia judicial de Marcovecchio: “Y usted lucha por sacarle las niñas a una madre. No tengo más nada para decir, doctora”.

Lejos de dejar pasar las acusaciones, la abogada de Icardi respondió con una frase que volvió todavía más tenso el intercambio: “Bueno, está bien, yo no voy a discutir con una mamá que tiene que cubrir, amparar y hasta mentir por su hija”, retrucó Elba, en una clara alusión a Wanda Nara.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Los niños deben estar con la mamá”, remarcó Nora. Y apuntó contra Elba: “Responda por qué usted lucha por quitarle dos nenas a su mamá”, reclamó Colosimo.

“Yo no tengo por qué responderle a usted nada. Que le responda la abogada de su hija”, retrucó Marcovecchio. Y Nora cerró, en un claro clima de tensión: “Está hablando de mi hija y de mis nietas, tengo derecho”.

¡Qué momento!