Luego de que Mauro Icardi anunciara que finalmente se concretó su divorcio de Wanda Nara y celebrara la resolución en sus redes sociales, Ana Rosenfeld salió a aclarar los alcances del fallo judicial y desmintió algunas de las versiones que comenzaron a circular sobre el futuro de las hijas de la expareja.

La abogada de la conductora de MasterChef Celebrity utilizó sus historias de Instagram para precisar qué resolvió la Justicia italiana y, especialmente, qué sucedió con las cuestiones vinculadas a las dos niñas que tienen en común: “Ante las inexactas versiones que han difundido, aclaro: se ha dictado sentencia de divorcio de Wanda y Mauro”, escribió la letrada, confirmando que el matrimonio quedó disuelto legalmente, aunque cuestionando algunas interpretaciones que surgieron tras conocerse la noticia.

En su descargo, Rosenfeld enumeró distintos puntos de la sentencia y se refirió a uno de los planteos que habría realizado el futbolista durante el proceso judicial: No se hizo lugar a la culpabilidad pedida por Icardi”, señaló la abogada, al explicar que la Justicia no aceptó ese pedido.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ana.rosenfeld)

A continuación, también se refirió al reclamo económico que había generado repercusión en medio de la disputa entre la expareja: No se hizo lugar al pedido de pensión alimentaria para Wanda”, detalló Rosenfeld, diferenciando ese reclamo de las cuestiones relacionadas con la manutención de las hijas que tienen en común.

“Resolvió que no le corresponde a la Justicia italiana decidir sobre custodia, residencia y alimentos de las menores”, siguió. La aclaración resulta clave en medio de los conflictos que Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen desde su separación, especialmente por las diferencias en torno a la organización familiar y el lugar de residencia de las pequeñas.

Por último, la abogada fue contundente al referirse a una de las versiones que circularon luego de conocerse la sentencia de divorcio: la posibilidad de que las niñas tuvieran que trasladarse a Turquía junto a su padre: “Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía”, cerró Rosenfeld, tajante.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones

TRAS EL DIVORCIO, WANDA NARA LANZÓ UNA DURÍSIMA FRASE CONTRA MAURO ICARDI: “ES UN PSIQUIÁTRICO”

Finalmente, llegó la resolución que Wanda Nara esperaba: la Justicia italiana decretó su divorcio de Mauro Icardi después de años de conflicto y una interminable batalla judicial. Tras conocerse la sentencia, la empresaria no ocultó su alivio y aseguró estar “feliz” de haber terminado el vínculo matrimonial con el futbolista.

En una conversación que mantuvo con Naiara Vecchio, la panelista contó al aire de Los Profesionales con Flor los detalles de la reacción de Wanda y leyó textuales de la empresaria, quien fue durísima al referirse a su exmarido: “Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?”, expresó Wanda, según las palabras que Vecchio compartió en vivo.

Lejos de mostrarse disconforme con algunos puntos de la sentencia, Wanda aseguró que está conforme con la resolución y que no tiene intención de continuar con la disputa judicial en Italia: “Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo”, afirmó la mediática, dejando en claro que para ella el principal objetivo era ponerle punto final al vínculo matrimonial con Icardi.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

Según explicó la panelista, Wanda tenía la posibilidad de recurrir a una última instancia judicial en Italia, la Corte de Casación de Milán. Sin embargo, decidió no hacerlo: “No voy a apelar, estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”, lanzó.

La empresaria también cuestionó la postura económica que Icardi habría presentado ante la Justicia italiana: “Lo que me dice Wanda es que es insólito que presente en Italia que está quebrado, que dice ser desempleado y que no tiene dinero”, siguió Wanda.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y añadió: “Yo no puedo estar con una persona litigando que todavía no me suelta. Ella me dijo que primero tiene que hacer terapia, que tiene problemas psicológicos Mauro Icardi y que prefiere cortar el vínculo ya directamente a través de lo matrimonial”.

“Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?”.

Sin embargo, Wanda también habría remarcado que, pese al divorcio y a todos los conflictos entre ellos, espera que Icardi asuma plenamente su rol como padre: “Que se haga cargo como padre y que se haga cargo también de sus responsabilidades de padre”, fue el contundente pedido que, según Naiara, le transmitió Wanda.