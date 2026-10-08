Finalmente, llegó la resolución que Wanda Nara esperaba: la Justicia italiana decretó su divorcio de Mauro Icardi después de años de conflicto y una interminable batalla judicial. Tras conocerse la sentencia, la empresaria no ocultó su alivio y aseguró estar “feliz” de haber terminado el vínculo matrimonial con el futbolista.

En una conversación que mantuvo con Naiara Vecchio, la panelista contó al aire de Los Profesionales con Flor los detalles de la reacción de Wanda y leyó textuales de la empresaria, quien fue durísima al referirse a su exmarido: “Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?”, expresó Wanda, según las palabras que Vecchio compartió en vivo.

Lejos de mostrarse disconforme con algunos puntos de la sentencia, Wanda aseguró que está conforme con la resolución y que no tiene intención de continuar con la disputa judicial en Italia: “Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo”, afirmó la mediática, dejando en claro que para ella el principal objetivo era ponerle punto final al vínculo matrimonial con Icardi.

QUÉ DIJO WANDA NARA DE MAURO ICARDI TRAS EL DIVORCIO

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

Según explicó la panelista, Wanda tenía la posibilidad de recurrir a una última instancia judicial en Italia, la Corte de Casación de Milán. Sin embargo, decidió no hacerlo: “No voy a apelar, estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”, lanzó.

La empresaria también cuestionó la postura económica que Icardi habría presentado ante la Justicia italiana: “Lo que me dice Wanda es que es insólito que presente en Italia que está quebrado, que dice ser desempleado y que no tiene dinero”, siguió Wanda.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y añadió: “Yo no puedo estar con una persona litigando que todavía no me suelta. Ella me dijo que primero tiene que hacer terapia, que tiene problemas psicológicos Mauro Icardi y que prefiere cortar el vínculo ya directamente a través de lo matrimonial”.

Sin embargo, Wanda también habría remarcado que, pese al divorcio y a todos los conflictos entre ellos, espera que Icardi asuma plenamente su rol como padre: “Que se haga cargo como padre y que se haga cargo también de sus responsabilidades de padre”, fue el contundente pedido que, según Naiara, le transmitió Wanda.

“Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?”.

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WANDA NARA FULMINÓ A EUGENIA SUÁREZ EN MASTERCHEF CON UNA FILOSA CHICANA: “TENÍAS QUE SER CHINA PARA MENTIR ASÍ”

Wanda Nara volvió a protagonizar un momento picante en MasterChef Celebrity y, una vez más, Eugenia “la China” Suárez quedó en el centro de la escena. Durante una charla con la China Ansa y Rocío Robles, la conductora aprovechó la situación para lanzarle una filosa chicana a la actriz.

Todo comenzó cuando Wanda le preguntó a la concursante cómo había vivido el desafío: “China, ¿lo pasaste mejor que con la Negra Vernaci? Tenés otra cara hoy”, disparó, dejando picando la comparación ya que se conoció que había mantenido un fuerte chispazo con la locutora.

Fue entonces que al revelar que lo pasó bien en ambas oportunidad, Wanda redobló la apuesta: “Si hay dos salvavidas en el medio del mar, ¿a quién se lo tirás? ¿A Rocío o a la Negra?”, quiso saber. Y Ansa eleigió ser políticamente correcta: “Las salvo y me hundo”.

Foto: Captura (Telefe)

Sin pensarlo, la presentadora dio que hablar con sus palabras: “Tenías que ser ‘China’ para mentir así”, atinó a decir, dejando en claro que se refería a la China Suárez. Y cerró, algo nerviosa: “¿Lo dije?“.

¡Qué momento!