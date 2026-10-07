Un nuevo capítulo se suma a la historia que tiene como protagonistas a la China Suárez, Mauro Icardi y Rocío Galera. Esta vez, la protagonista del escándalo no fue la actriz ni el futbolista, sino Marcela Riveiro, mamá de la China, quien habría enviado un contundente mensaje privado a la modelo cordobesa.

Las capturas de la conversación fueron mostradas este miércoles por Juan Etchegoyen en Nuevo Día, el programa condudico por Flavia Palmiero en Ciudad Magazine, donde el periodista expuso el supuesto intercambio entre Riveiro y Galera. En las imágenes se puede ver que la madre de la actriz le escribió directamente a la modelo y le lanzó una fuerte advertencia.

“Mamarracho”.

Video: Ciudad Magazine

Después, el mensaje habría continuado con una frase todavía más contundente: “Te metés en su relación y me vas a conocer”.

La captura que circuló muestra el perfil de Instagram de Marcela Riveiro (@riveiro_marcela) y confirma que se trató de una conversación privada con Rocío Galera. La cuenta de la madre de la China aparece con 260 seguidores y más de mil publicaciones.

Foto: Juan Etchegoyen

Por qué la mamá de la China Suárez le escribió a Rocío Galera

El mensaje habría ocurrido después de que Mauro Icardi volviera a interactuar con las publicaciones de Rocío Galera en Instagram.

A fines de septiembre, Juan Etchegoyen había contado que el futbolista le dio “me gusta” a contenido de la modelo cordobesa. Según la información difundida entonces, Icardi reaccionó tanto a una publicación como a una historia destacada y posteriormente eliminó los likes.

Galera confirmó personalmente la situación al periodista.

“El finde me puso me gusta Mauro en una historia destacada y en una publicación, después lo sacó pero se ve que la gente llegó a ver”, le escribió la modelo a Etchegoyen.

El dato tomó especial relevancia por un antecedente: Icardi y Galera ya habían sido vinculados en el pasado, cuando en 2023 se difundieron supuestos chats entre ambos. En aquella oportunidad, el futbolista negó categóricamente que las conversaciones fueran reales y aseguró que se trataba de “fake news”.

El antecedente entre Mauro Icardi y Rocío Galera

La historia entre Icardi y Galera se remonta a enero de 2023, cuando la modelo difundió capturas de un supuesto intercambio que habría mantenido con el futbolista a través de Instagram.

Según aquellas capturas, el hombre que aparecía como Icardi habría reaccionado a una publicación de Galera y luego mantenido una conversación con ella. En uno de los mensajes, supuestamente le pedía que mantuviera el intercambio en privado.

Rocío Galera publicó un fuerte descargo en Instagram. (Foto: Instagram/@roogalera)

Sin embargo, Icardi negó que esos chats fueran auténticos. El futbolista publicó entonces un fuerte descargo en sus redes y sostuvo que no había hablado con ninguna mujer desconocida fuera de su círculo íntimo.

Por su parte, Galera sostuvo públicamente su versión y llegó a cuestionar el posterior descargo atribuido al delantero.

Tres años después, el nombre de la modelo volvió a aparecer en escena por una nueva interacción de Icardi en Instagram.

El contexto: la China Suárez y Mauro Icardi

El episodio se produce además en medio de nuevas versiones sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi.

En los últimos días habían circulado rumores de una posible crisis entre ellos, luego de que Icardi recordara públicamente el encuentro que mantuvo con la actriz en París en 2021, episodio que dio origen al denominado Wandagate.

Sin embargo, la China respondió a esas versiones con una serie de fotografías junto al futbolista. En una de las imágenes, ambos aparecen abrazados y sonrientes, mientras que Icardi también interactuó con la publicación.

En ese escenario, los nuevos “me gusta” del delantero a Rocío Galera volvieron a generar repercusión y terminaron derivando, según las capturas difundidas por Etchegoyen, en el mensaje que Marcela Riveiro habría enviado directamente a la modelo.

Por ahora, ni la China Suárez ni Mauro Icardi realizaron una declaración pública sobre las capturas de Riveiro. Tampoco está confirmado públicamente que la actriz haya sido quien le pidió a su madre que interviniera.

Lo que sí quedó expuesto es el supuesto mensaje de la madre de la China a Galera, con una advertencia que rápidamente se convirtió en uno de los nuevos capítulos del interminable escándalo alrededor de la pareja.