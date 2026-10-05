Las rayas vuelven a ser protagonistas de la moda y esta vez aparecen en todo tipo de prendas y estilos. China Suárez, Laurita Fernández, Wanda Nara y Natalia Oreiro ya se sumaron a la tendencia con looks completamente diferentes, pero con un mismo denominador común: el estampado rayado vuelve a ocupar un lugar central.

La clave está justamente en la versatilidad. Las rayas pueden darle un aire relajado a un look cotidiano, recuperar una estética retro o convertirse en el elemento principal de un outfit mucho más sofisticado. La tendencia ya se instaló con fuerza en la temporada 2026/2027.

Wanda Nara eligió una remera rayada y mostró la versión más fácil de llevar

Wanda Nara apostó por una de las versiones más simples y efectivas de la tendencia: una remera de rayas horizontales verdes y blancas, de silueta al cuerpo.

El estampado se convierte así en el protagonista de una prenda básica que puede funcionar tanto para un look informal como para combinar con jeans, pantalones sastreros o una falda.

Foto: @wanda_nara

Y justamente ahí está una de las claves del regreso de las rayas: no hace falta armar un look completamente estampado para sumarse a la tendencia. Una sola prenda puede cambiar por completo un outfit.

China Suárez se inclinó por las rayas verticales

La China Suárez llevó la tendencia a una versión mucho más urbana con un pantalón de rayas verticales anchas en blanco y bordó, combinado con una remera blanca, botas negras y una campera de cuero marrón.

El pantalón recupera además una estética muy ligada a los años 90 y principios de los 2000, dos décadas que siguen funcionando como fuente de inspiración para la moda actual.

Foto: @sangrejaponesa

Laurita Fernández recuperó el costado más retro

Laurita Fernández también había incorporado las rayas a sus looks, pero desde una estética completamente diferente. En sus vacaciones en Río de Janeiro, eligió un bikini de rayas rojas y negras acompañado por un short, recuperando el espíritu de los clásicos conjuntos playeros retro.

Foto: @holasoylaurita

Natalia Oreiro llevó las rayas al extremo

Natalia Oreiro, en cambio, demostró que el estampado también puede convertirse en una apuesta sofisticada. La actriz lució un traje de rayas rojas y blancas, con saco estructurado, hombreras marcadas y pantalón de tiro alto con una silueta Oxford muy pronunciada.

Foto: @nataliaoreirosoy

Debajo llevó una polera blanca y completó el look con accesorios plateados, en una propuesta con fuerte inspiración retro.

Foto: @nataliaoreirosoy

Cuatro famosas, cuatro formas distintas de llevar una misma tendencia: desde la remera de Wanda que se puede incorporar fácilmente a cualquier guardarropa hasta la sastrería maximalista de Natalia Oreiro. Las rayas volvieron y todo indica que esta temporada serán uno de los estampados protagonistas.