Emilia Mernes volvió a demostrar por qué es una de las referentes de moda de la escena argentina. Esta vez, la cantante eligió un vestido negro que tiene un detalle imposible de ignorar: un mega escote en la espalda que deja prácticamente toda la piel al descubierto.

El diseño apuesta por una de las tendencias que gana fuerza en la moda: llevar el escote hacia atrás y convertir la espalda en el verdadero centro de atención de un look de noche.

Foto: @emiliamernes

El vestido de Emilia Mernes que pone el foco en la espalda

La cantante posó con un vestido negro de silueta elegante y minimalista que, visto de frente, mantiene una estética sofisticada. Pero es al darse vuelta cuando aparece el verdadero impacto del diseño.

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La espalda queda completamente descubierta por un escote profundo que se extiende prácticamente hasta la cintura, generando un efecto sensual y llamativo sin necesidad de recurrir a grandes aberturas en el frente.

El contraste entre la sobriedad del negro y la cantidad de piel que queda expuesta hace que el vestido tenga un fuerte efecto visual. La espalda deja de ser una parte secundaria de la prenda y pasa a funcionar prácticamente como su principal recurso de diseño.

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El mega escote de espalda es tendencia

Los vestidos backless —aquellos que dejan la espalda descubierta— recuperaron protagonismo y aparecen cada vez más en propuestas de noche.

Foto: @emiliamernes

La tendencia juega justamente con el factor sorpresa: el look puede parecer clásico desde adelante y transformarse por completo cuando la persona se da vuelta.

En lugar de apostar únicamente por escotes profundos en el pecho, los diseños actuales llevan la sensualidad hacia la espalda con cortes que pueden llegar hasta la cintura, tiras finas, espaldas abiertas y estructuras que dejan grandes superficies de piel al descubierto.

Foto: @emiliamernes

El vestido de Emilia representa una de las versiones más audaces de esta tendencia: un diseño que prácticamente convierte toda la espalda en parte del look.

Una forma diferente de llevar sensualidad

Una de las claves del regreso de los vestidos con espalda descubierta está en que permiten jugar con la sensualidad desde otro lugar.

Foto: @emiliamernes

El frente puede ser completamente cerrado, de cuello alto o incluso minimalista, mientras que la espalda concentra todo el impacto. Por eso, el efecto resulta inesperado y hace que el vestido tenga dos lecturas completamente diferentes.

En el caso de Emilia, el negro, la ausencia de estampas y la limpieza del diseño potencian todavía más el efecto del mega escote.

Foto: @emiliamernes

Del vestido clásico al look de alto impacto

La tendencia también muestra cómo una prenda tradicionalmente asociada a la elegancia puede transformarse simplemente a partir de su espalda.

Un vestido largo negro puede parecer un clásico absoluto, pero una abertura profunda, tiras cruzadas o una espalda completamente descubierta lo convierten inmediatamente en una pieza mucho más jugada.

Y ese es justamente el atractivo del backless: no necesita demasiados recursos para llamar la atención. Una espalda descubierta puede ser suficiente para transformar por completo un look.

Con su elección, Emilia Mernes vuelve a llevar la tendencia al terreno más impactante y confirma que, esta temporada, el escote no siempre está adelante: a veces, la parte más importante del vestido aparece cuando una se da vuelta.