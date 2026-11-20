¡Se terminó la espera! El Súper repechaje de Cuestión de peso llegó a su fin y ya se conocen los cuatro exparticipantes que consiguieron el apoyo del público para regresar al programa. Después de una votación cargada de expectativa, Mario Massaccesi anunció los nombres de los elegidos: Marianella, Lorna, Panchelo y Naiara.

La primera en enterarse de que tenía una nueva oportunidad fue Marianella, una de las más votadas de la convocatoria. Al comunicarle la noticia, el conductor le dejó una advertencia que no pasó inadvertida: “Solo te voy a decir una cosa: ‘Ojalá lo puedas aprovechar a fondo. Es la sexta oportunidad que te da la gente’”. Emocionada, la participante respondió: “Estoy muy agradecida por eso”.

La segunda elegida fue Lorna, quien había quedado eliminada apenas la semana anterior y logró regresar gracias al 21% de los votos del público. Fiel a su estilo, no pasó inadvertida su reacción al conocer el resultado y lanzó una frase picante sobre quienes la apoyaron: “Yo sabía que la gente, los del espectáculo, los fans de Susana (me iban a votar). Por más que las señoras de los grupos de Facebook me odian”, expresó. Así, la participante consiguió revertir su salida y tendrá una nueva posibilidad de continuar en la competencia.

Foto: Captura (eltrece)

El tercer nombre anunciado por Massaccesi fue Panchelo, quien consiguió el 19% de los votos y se aseguró su regreso al reality. Al darle la bienvenida, el conductor volvió a remarcar la importancia de esta oportunidad y les pidió a los participantes que sepan aprovecharla: “Aprovechalo también, aprovéchenlo”.

Finalmente, llegó el turno de Naiara, que también obtuvo el 19% de los votos y se convirtió en la cuarta elegida para regresar al ciclo de eltrece. Al escuchar su nombre, la emoción pudo más: no pudo contener las lágrimas, fue a buscar su remera y volvió a ocupar su lugar en el programa, visiblemente conmovida.

De esta manera, Marianella, Lorna, Panchelo y Naiara se suman nuevamente a la competencia con una nueva oportunidad para demostrar que pueden alcanzar sus objetivos. El público ya eligió y ahora la responsabilidad vuelve a estar en manos de los participantes.

Foto: Captura (eltrece)

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LORNA QUEDÓ ELIMINADA DE CUESTIÓN DE PESO Y LE HABLÓ DIRECTAMENTE A SUSANA GIMÉNEZ: “LAMENTO HABERTE DECEPCIONADO”

Lorna quedó eliminada de Cuestión de Peso después de no conseguir bajar los gramos que necesitaba para continuar en el ciclo. La participante llegó al pesaje decisivo con una diferencia de 700 gramos y, pese a haber seguido el plan alimentario y realizado actividad física, no logró revertir el resultado.

La tensión se vivió en el momento de conocer el número de la balanza. “Tenías que pesar, Lorna, 104 kilos 200. Ayer mantuviste el último pesaje y quedaste complicada por 800 gramos”, le recordaron en el programa.

Además, había una dificultad extra: Lorna no podía ser salvada por el voto del público, por lo que su continuidad dependía exclusivamente del resultado.

Foto: Captura (eltrece)

Finalmente, llegó la sentencia que nadie quería escuchar: “La diferencia es de 700 gramos. Y por esos 700 gramos, hoy, Lorna, te vas de Cuestión de Peso”.

Luego de conocer el resultado, la participante se mostró tranquila, aunque no ocultó su tristeza: “Bueno, gracias por la oportunidad que me dieron una vez más. Lamento haberme ido, lamento, Susana, haberte decepcionado. Y bueno, lo intentaré otra vez”, expresó.

Foto: Instagram (@gimenezsuok)

Sus compañeros y los profesionales del ciclo buscaron llevarle tranquilidad y le aclararon que Susana no había manifestado estar decepcionada con ella. Incluso, uno de los integrantes del equipo destacó que había tenido buenos momentos durante el tratamiento, especialmente en las actividades físicas en las que sí se había comprometido: “Hubo actividades deportivas donde participaste al 100%”, le remarcaron, al tiempo que valoraron su esfuerzo y le transmitieron su apoyo.

Lorna: “Bueno, gracias por la oportunidad que me dieron una vez más. Lamento haberme ido, lamento, Susana, haberte decepcionado. Y bueno, lo intentaré otra vez”.

Pero si algo quedó claro después de la eliminación es que Lorna no piensa rendirse. Apenas se confirmó su salida, ya tenía en mente cuál sería su próximo objetivo: regresar al programa a través del repechaje.