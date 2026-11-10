El debut de Agustín en Cuestión de Peso estuvo lejos de ser el esperado. El nuevo participante tuvo una actitud que desató la indignación de sus compañeros: llegó más de dos horas tarde a su primer día de tratamiento y provocó un verdadero escándalo en el grupo, que llevaba horas en ayunas esperándolo para poder desayunar.

La situación generó tanta tensión que el participante fue recibido con una catarata de reproches. Incluso, una de sus compañeras fue contundente al expresar su enojo: “Nos arruinaste la vida a todos nosotros”, le recriminó Lorna, delante de las cámaras.

Pese al momento de tensión, Agustín intentó explicar lo sucedido y pidió disculpas: “Me llamó la producción, me quedé arruinado. Me sentí muy mal porque venía muy entusiasmado”, contó. Luego reconoció que se había acostado muy tarde y que, cuando revisó el teléfono, ya eran las 7.45, pese a que debía estar en el lugar a las 7.30.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, hubo dos confesiones que terminaron de encender la bronca del grupo: “No salgo de casa si no me ducho, eso es lo principal”, explicó el participante. Y, para sorpresa de todos, también reveló que antes de llegar había pasado por un café: “La verdad que me estaba muriendo de hambre”.

La explicación no convenció a nadie. Una de las participantes lo cruzó sin vueltas y le hizo notar que su demora había perjudicado a todos: “No puedo creer que encima te diste el lujo de tomarte un café cuando nosotros estamos con 12 horas de ayuno esperándote a vos para desayunar. Me parece una total falta de respeto y cero comprometido con el tratamiento. ¿Vos querías entrar de verdad acá? Porque no parece”.

También le cuestionaron el tiempo que había tardado en llegar: “No puede ser que de Congreso acá hayas demorado alrededor de dos horas para llegar”, le marcaron, y le recordaron que otros participantes viven incluso más lejos y, sin embargo, habían cumplido con el horario.

Foto: Captura (eltrece)

En medio de la tensión, una compañera que todavía no había tenido oportunidad de conocerlo le dio la bienvenida, aunque también le dejó en claro que su primera impresión no había sido buena: “Es una mala primera impresión. Acá tenemos una frase que es ‘nadie se salva solo’. Por eso el grupo es importante”, le explicó. Además, le pidió que entendiera que todos los días comparten la mesa y que no podían permanecer en ayunas hasta que él decidiera llegar.

Por su parte, Agustín volvió a disculparse y aseguró que desconocía que el desayuno no comenzaba hasta que estuvieran todos presentes: “Si estoy comprometido con el tratamiento, eso lo quiero decir”, sostuvo. Y cerró con una promesa: “Va a ser la primera y la última vez (que llegue tarde)”.

¡Qué momento!

Agustín: “Si estoy comprometido con el tratamiento, eso lo quiero decir. Va a ser la primera y la última vez (que llegue tarde)”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CUESTIÓN DE PESO: MICAELA QUEDÓ ELIMINADA Y EMOCIONÓ A ABRIL CORMILLOT CON UNA CONMOVEDORA DESPEDIDA

Un momento cargado de emoción se vivió este jueves en Cuestión de peso. Micaela, quien continuaba formando parte del grupo de exparticipantes, quedó eliminada del programa y protagonizó una despedida que conmovió especialmente a Abril Cormillot, a quien le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento por el acompañamiento recibido durante su paso por el ciclo de eltrece.

La joven, que había quedado eliminada hace un mes y medio, volvió a enfrentarse a la balanza y registró 101,9 kilos, casi tres kilos por encima del peso que necesitaba alcanzar para cumplir su objetivo. Sin embargo, lejos de quedarse solamente con el resultado, eligió poner el foco en todo lo que había conseguido durante su recorrido.

Conmovida, Micaela dejó en claro que su intención es continuar con el proceso y seguir apostando a su bienestar: “Seguir bajando de peso y estar mejor”, expresó, convencida de que su historia no termina con su salida del programa.

Foto: Captura (eltrece)

Además, destacó cuánto significó el programa en su vida y aseguró que se lleva mucho más que una experiencia televisiva: herramientas, aprendizajes y personas que fueron fundamentales para acompañarla en este camino.

Uno de los momentos más conmovedores de la despedida llegó cuando Micaela se dirigió especialmente a Abril Cormillot y reconoció el trabajo de la nutricionista: “Siempre estuvo y está”, dijo sobre la especialista, antes de dedicarle un agradecimiento que la emocionó profundamente.

Foto: Captura (eltrece)

“Te agradezco un montón porque sos una gran profesional. Yo te miraba desde la tele y no pensaba que en algún momento ibas a ser mi nutricionista”, expresó, visiblemente movilizada.

Las palabras tocaron de lleno a Abril, quien no pudo ocultar su emoción. La profesional se acercó para abrazarla y, además de agradecerle el reconocimiento, destacó los cambios que había conseguido durante su recorrido en el programa: “La quiero felicitar por sus cambios, desde la actitud hasta la alimentación”, cerró, y la alentó a continuar trabajando por sus objetivos.