La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista, fundador y uno de los máximos referentes de Los Palmeras, conmocionó este martes al mundo de la música. El artista tenía 76 años y fue encontrado sin vida en su estudio de grabación, ubicado en la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

La dramática noticia fue dada a conocer por Luis Ventura y Marina Calabró en Primicias Ya: “Se suicidó Marcos Camino, el líder de Los Palmeras”, anunció el conductor. Y agregó: “Marcos Camino tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Esto ha pasado hace algunos minutos, recién empieza a trascender la noticia”.

Según explicó Santiago Sposato, las primeras pericias policiales indicaban que el músico se habría quitado la vida en su propio estudio de grabación.

Cacho Deicas junto a Marcos Camino, los líderes de Los Palmeras.

Tras escucharlo, Damasia Ochoa sumó más información: “El año pasado fue un año difícil para él por la separación de la banda, por la separación de Cacho también. Y él públicamente ha expresado sentirse muy angustiado con eso, porque ellos se pelearon, ellos perdieron totalmente el vínculo después de 40 años de carrera juntos”, recordó.

Asimismo, Marina Calabró siguió: “Ya hay un parte oficial. Se habla de un suicidio por ahorcamino. Un suboficial que se hizo presente en el lugar se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana, constatando que su cuñado habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento. Y refirió que no mantenían contacto con el masculino desde el mediodía, debido a que éste habría concurrido a un control médico”, detalló, al tiempo que precisó que se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las tareas correspondientes.

“Fue encontrado por familiares directos, entonces, en el estudio de grabación después de un control médico”, cerró Marina, ante la conmoción de su equipo.

Marina Calabró: “Ya hay un parte oficial. Se habla de un suicidio por ahorcamino. Un suboficial que se hizo presente en el lugar se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana, constatando que su cuñado habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento”.

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MURIÓ MARCOS CAMINO, UNO DE LOS FUNDADORES DE LOS PALMERAS: TENÍA 76 AÑOS

La música tropical está de luto. Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y figura fundamental de la cumbia santafesina, murió este martes a los 76 años. La noticia generó conmoción en el mundo artístico y entre los fanáticos de una de las bandas más populares de la Argentina.

Según las primeras informaciones de la Policía de Santa Fe, el cuerpo del músico fue encontrado sin vida a las 16:11 en el estudio de grabación de la agrupación. De acuerdo con una comunicación policial preliminar, su cuñada alertó a las autoridades luego de advertir que el artista había ingresado al lugar y no había vuelto a salir.

Al arribar, los efectivos constataron el fallecimiento. Las primeras informaciones policiales señalaron que se investigaba una posible muerte por ahorcamiento. La investigación quedó en manos de las autoridades competentes para establecer las circunstancias del hecho.

Foto: Web

La muerte del músico llega después de un año de importantes cambios en la historia de Los Palmeras. En 2026, Camino había anunciado su salida de la banda que ayudó a fundar y con la que construyó una trayectoria de más de cinco décadas.

En aquel momento, explicó que su decisión estaba relacionada con cuestiones de edad y salud, dando así un paso al costado después de dedicar gran parte de su vida a la música.

Su alejamiento se produjo un año después de la desvinculación de Rubén “Cacho” Deicas, histórico cantante con quien compartió el liderazgo artístico del grupo y una sociedad musical que atravesó distintas etapas.