La interna de Los Palmeras sumó un nuevo capítulo y esta vez la voz llegó desde el propio entorno familiar de Marcos Camino. Su nieta, Constanza Camino, conocida como “Cocó Miel”, rompió el silencio en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live y se mostró abiertamente a favor de Rubén “Cacho” Deicas en medio del conflicto que divide a la histórica banda santafesina.

“Soy la nieta de Marcos, pero siempre aclaro que para mí es el papá de mi mamá. Nunca tuve vínculo con él ni con el grupo, y sentí la necesidad de contar mi historia”, comenzó relatando.

Con un tono directo, la joven dejó clara su postura: “Acá en Santa Fe se habla mucho de lo que pasa entre Marcos y Cacho. Yo me siento ‘team Cacho Deicas’, sobre todo por lo que le pasó con su salud. Mi mamá nos crió sola con mucho esfuerzo y yo necesitaba poner las cosas en su lugar”.

Constanza Caminos con Juan Etchegoyen

POR QUÉ CONSTANZA CAMINO SE ENOJÓ CON SU ABUELO

Constanza también fue contundente al marcar distancia con su abuelo: “De Marcos escucho comentarios buenos, pero conmigo no quiso tener relación. No lo considero mi abuelo, nunca lo hice. No tengo interés en conocerlo ni en forzar algo que nunca existió”.

Marcos Camino. (Foto: Captura El Litoral)

Incluso recordó un episodio personal que reflejó esa lejanía: “Me lo crucé en un evento y no me reconoció. Para mí, es la nada misma. Yo ya hice mi vida y no me interesa hablar de él. La ausencia la sufrió mi vieja y eso es lo que me duele de verdad”.

Por último, reafirmó su apoyo a Cacho Deicas y volvió a cuestionar a Camino: “Vi que decía que estaba dolido. Pero la realidad es otra. Él nunca estuvo en mi vida. No me conmueve lo que diga”.