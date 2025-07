El conflicto dentro de Los Palmeras no deja de escalar tras la polémica desvinculación de Rubén “Cacho” Deicas, uno de los fundadores e íconos de la banda santafesina. Aunque el anuncio se realizó mediante un comunicado oficial, lo cierto es que, según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, detrás de ese texto estaría la firma y decisión de Marcos Camino, sin que eso se sepa públicamente.

Etchegoyen expuso el complejo detrás de escena de la ruptura en Los Palmeras, y planteó una pregunta inquietante: “¿Pueden desaparecer Los Palmeras?”. Según el periodista, la interna entre los históricos líderes del grupo viene gestándose desde hace meses, con fuertes tensiones por el rol y la continuidad de Deicas.

PELIGRA LA CONTINUIDAD DE LOS PALMERAS

“Me dicen que Marcos quiere jubilar a Cacho. Lo fueron desplazando poco a poco y él ya no sabe ni lo que genera el grupo económicamente”, señaló Etchegoyen, y agregó que Deicas nunca pidió desvincularse ni la disolución del grupo, como se insinuó en el comunicado.

Además, reveló que el conflicto habría comenzado el 28 de enero, en el cumpleaños de Cacho, cuando se dio la última reunión entre ambos referentes. “Le tiraron esta información como un baldazo de agua fría”, contó el periodista. Y añadió que en mayo, Deicas presentó un certificado médico que limitaba su participación a dos shows mensuales, con intención de retomar de a poco, algo que no habría sido respetado.

Uno de los puntos más delicados es la disputa por el nombre de la banda Los Palmeras, ya que, según Etchegoyen, Cacho es dueño del 50% de la marca: “Si él no da el ok, el grupo no puede seguir funcionando bajo ese nombre”.