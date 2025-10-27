El escándalo en torno a Los Palmeras no da tregua. La histórica banda de cumbia santafesina atraviesa su momento más delicado tras la pelea entre Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas, sus dos máximos referentes. En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló una noticia que sacudió al mundo de la música tropical: los músicos del grupo fueron despedidos oficialmente.

“La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras. Se está hablando entre los integrantes y Marcos Camino sobre la rescisión de sus contratos, porque ya no pertenecen más a Palmeras Producciones”, explicó Etchegoyen en su programa Mitre Live.

Según detalló el periodista, la marca “Los Palmeras” vence el mes que viene, y Cacho Deicas ya avisó, a través de sus abogados, que mantendrá el 50% de los derechos. Mientras tanto, Camino estaría preparando el terreno para crear una nueva empresa que le permita seguir trabajando con los músicos desvinculados.

(Foto: Instagram @lospalmerasoficial)

“Legalmente fueron despedidos, pero se imagina que Marcos creará otra compañía para volver a contratarlos y continuar con los shows. Todo esto forma parte del proceso de disolución de la SRL que compartían”, añadió el conductor.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PALMERAS

La situación económica también es parte del conflicto. Etchegoyen aseguró que Marcos Camino no le envía dinero a Cacho Deicas desde mayo, mientras que el vocalista continúa pagando de su bolsillo a los músicos, lo que le genera pérdidas considerables.

“Cacho sigue invirtiendo en algo que ya no le interesa, pero tiene que hacerlo por contrato”, reveló el periodista.