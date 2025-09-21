La histórica interna entre Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino, líderes de Los Palmeras, sigue generando repercusiones luego de que el cantante quedara marginado del grupo.

En las últimas horas se conocieron detalles de las condiciones que le habría planteado Camino a su socio para continuar en la banda, y que finalmente fueron rechazadas.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró que desde mayo pasado ambos músicos mantenían un fuerte desacuerdo que terminó fracturando la relación.

“Son cinco puntos muy claros que le exigió Marcos a Cacho. En aquel momento preferí no contarlo para no profundizar la grieta, pero hoy los voy a dar a conocer”, explicó.

LAS CONDICIONES DE CAMINO A DEICAS

Entre las cláusulas que Camino habría propuesto, se encontraba el cumplimiento estricto de los contratos de presentaciones, con la obligación de cubrir personalmente los costos en caso de una cancelación por motivos particulares.

También pidió que ambas partes designaran un representante con amplias facultades para decisiones administrativas y artísticas, lo que significaba delegar gran parte del manejo del grupo.

Otro de los puntos más llamativos fue la exigencia de ceder o dar de baja las redes sociales personales, como Instagram o Facebook, quedando bajo la administración del representante designado.

A eso se sumaba el compromiso de someterse a tratamientos de rehabilitación personal de manera constante, con el objetivo de mantener el máximo rendimiento en lo artístico y acatar las directivas de los productores en grabaciones y shows en vivo.

Finalmente, el documento planteaba una cláusula determinante: cualquier incumplimiento de estas condiciones o agresión, ya sea personal o a través de redes sociales, sería causal de disolución inmediata de Los Palmeras.