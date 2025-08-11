La implosión de Los Palmera, luego de la salida de Cacho Deicas del grupo de cumbia santafesina obligó a que Marcos Camino salga a contar su verdad, tras 53 años de trayectoria.

Antes de realizar un recital con toda la banda en Zárate, el fundador de la mítica banda se refirió a la situación del cantante: “Tuvo un ACV isquémico del cual no salió en perfectas condiciones”.

“Él ya hacía muy poquito en el escenario porque venía mal y ahora está mucho peor”, continuó con cruda honestidad.

Deicas debió alejarse de los escenarios tras sufrir un ACV el 10 de enero.

“La gente me dijo de todo menos lindo, se la agarraron conmigo porque piensa que lo dejamos tirado cuando se enfermó, pero era para que se recupere. Pero no es así porque cobró todos los shows, incluso más de lo que debía”.

EL CONFLICTO FAMILIAR DE CACHO DEICAS

“Es imposible cuando tiene cinco hijos y no se ponen de acuerdo entre ellos. Cada hijo llevó un abogado distinto y él no participa de nada”, lamentó.

“Cuando comenzamos los hijos no habían nacido. (...) y nos arruinaron todo. Cuando comenzó con Los Palmeras vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades”, contó Camino sobre los herederos de Deicas.

“No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Me ensució en todos lados”, afirmó.

Al final, Marcos Camino aclaró que él es dueño de los instrumentos, estudios de grabación y de la marca Los Palmera, por lo cual perseverarán con sus recitales.