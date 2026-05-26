Viviana Canosa protagonizó un escándalo en vivo que nadie en el estudio de “Cónclave” vio venir. Lo que arrancó como un debate sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto del 25 de Mayo encabezado por Javier Milei, terminó en un portazo en cámara que dejó descolocados a Alejandro Fantino, Fabián Doman y a toda la producción del streaming.

El detonante fue una reflexión de Fantino sobre su propia personalidad: “Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico”, dijo el conductor en medio del intercambio.

Captura del streaming "Cónclave" con Viviana Canosa y Alejandro Fantino en el momento del cruce Por: Captura Carnaval Streaming

La frase, que iba dirigida a describir su estado en debates acalorados, fue leída por Canosa como una crítica directa hacia ella.

EL MOMENTO EN QUE CANOSA INTERPRETÓ UN COMENTARIO DE FANTINO COMO UN ATAQUE PERSONAL

“¿Me estás diciendo psicótica? Para mí es más psicótico tu presidente que yo”, disparó la periodista sin filtro.

Fantino intentó desactivar la situación aclarando que hablaba de sí mismo —“Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico”—, pero Canosa ya estaba encendida: “¿Me estás diciendo que soy psicótica por lo que estoy diciendo? Estoy contando la realidad”.

Viviana Canosa abandona el estudio de Cónclave tras discutir con Alejandro Fantino Por: Captura Carnaval Streaming

La producción del streaming intervino y logró convencer a Canosa de regresar a su lugar. Sin embargo, la periodista volvió visiblemente incómoda y sin intenciones de disimularlo. “No tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible. Para evitarme eso, me levanté”, explicó ante sus compañeros.