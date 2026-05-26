Flor de la V vivió un momento que la dejó sin palabras: su imagen fue proyectada en el mapping que iluminó el Obelisco durante la celebración de su 90° aniversario, el espectáculo organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que convocó a más de 200 mil personas sobre la avenida Corrientes.

La presentadora compartió su emoción en Instagram con un mensaje simple y contundente: “Solo puedo decir gracias ♥️”.

Ver su rostro proyectado sobre el monumento más icónico de Buenos Aires, junto a figuras históricas de la cultura nacional, la hizo estallar en llanto.

LA EMOCIÓN DE FLOR DE LA V ANTE EL RECONOCIMIENTO EN EL OBELISCO

Apenas terminó la función, Flor corrió a compartir la noticia con su familia y sus seguidores. En sus stories también lanzó dos preguntas a sus seguidores: si habían visto el festejo y, sobre todo, quién creían que había faltado en esas imágenes, abriendo el debate sobre las ausencias en el homenaje.

Flor de la V compartió su emoción en redes tras el homenaje en el mapping del Obelisco

Ser reconocida en un acto oficial de semejante magnitud representa, según ella misma dejó entrever, un mensaje de visibilidad para la comunidad trans en la Argentina. Un homenaje que, en sus propias palabras, “se sentió en el alma”.

Miles de personas se sumaron a la celebración del 90 aniversario del Obelisco porteño

El Obelisco cumplió 90 años con un espectáculo que buscó repasar la historia viva de la ciudad. Y entre esas historias, la de Flor de la V encontró su lugar proyectado a metros de altura sobre el corazón de Buenos Aires.