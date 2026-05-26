Rosario Ortega generó una fuerte preocupación entre sus seguidores después de publicar fotos desde una clínica, donde fue internada el pasado 25 de mayo. “Hospital dump. La patria son los amigos”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram, acompañando las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Aunque no detalló el motivo de su internación, Rosario buscó transmitir tranquilidad. En las fotos se la vio relajada, leyendo en la cama y compartiendo comida, siempre acompañada por sus seres queridos.

La internación de Rosario Ortega (Foto: Instagram @rior0sa)

La internación de Rosario Ortega (Foto: Instagram @rior0sa)

Entre los detalles que mostró Rosario, se destacaron la pulsera médica y la vía en uno de sus brazos, señales claras de que estaba bajo atención médica, pero en buen ánimo.

La internación de Rosario Ortega (Foto: Instagram @rior0sa)

La internación de Rosario Ortega (Foto: Instagram @rior0sa)

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Durante su estadía en la clínica, Rosario estuvo acompañada por su círculo más íntimo. Sus hermanos, Emanuel y Julieta Ortega, no se despegaron de su lado. Fue justamente Julieta quien confirmó a Pronto que la cantante “ya está bien y se encuentra en su casa”, llevando alivio a todos los que se preocuparon por su salud.

La internación de Rosario Ortega (Foto: Instagram @rior0sa)

La internación de Rosario Ortega (Foto: Instagram @rior0sa)

Rosario Ortega es la hija menor de Palito Ortega y parte de una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino. Creció rodeada de música, actuación y producción artística, y desde chica se volcó a la creación musical de manera autodidacta, experimentando con programas de computadora y componiendo sus propias canciones.

La internación de Rosario Ortega (Foto: Instagram @rior0sa)

La internación de Rosario Ortega (Foto: Instagram @rior0sa)

Nacida en Miami, Rosario pasó gran parte de su infancia en Estados Unidos antes de instalarse definitivamente en Buenos Aires. Con el tiempo, estudió guitarra y desarrolló un repertorio propio, que la llevó a trabajar con artistas internacionales como Jesse Harris (productor de Norah Jones) y a participar en la banda sonora de la película The Hottest State, dirigida por Ethan Hawke.

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