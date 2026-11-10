Zulemita Menem protagonizó un fuerte cruce con Yanina Latorre después de que la conductora criticara el look que eligió para asistir a la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La empresaria no dejó pasar los comentarios y utilizó sus redes sociales para explicar por qué tanto ella como su madre, Zulema Yoma, no vistieron de negro para la ocasión.

La polémica comenzó cuando Yanina habló del tema en su programa radial y señaló que ambas se habían diferenciado del resto de los invitados por los colores de sus prendas. “Las únicas personas que fueron de color fueron Zulemita Menem y la madre. Estaban de rosa y celeste”, comentó la conductora, en referencia a la vestimenta que lucieron durante el encuentro con el Sumo Pontífice.

Zulemita Menem y Zulema Yoma (Foto: Instagram/Argentina libre)

LA RESPUESTA DE ZULEMITA MENEM A LAS CRÍTICAS DE YANINA LATORRE

Lejos de quedarse callada, Zulemita respondió directamente a la periodista a través de su cuenta de X. Allí hizo referencia a su experiencia durante los diez años de presidencia de su padre, Carlos Menem, y al rol institucional que ocupó su madre como primera dama.

“Yani, acompañé a mi padre durante sus diez años de presidencia y mi madre fue primera dama. Si hay algo que conocemos muy bien es el protocolo. El negro es una tradición para determinadas audiencias formales con el Papa dentro del Vaticano, no una obligación universal”, escribió.

En su descargo, la empresaria también diferenció las audiencias formales que se realizan dentro del Vaticano de la celebración religiosa que tuvo lugar en un espacio público de Buenos Aires. Según explicó, la misa convocó a miles de fieles y no establecía un requisito de vestimenta por color.

Zulemita Menem le respondió a Yanina Latorre las críticas por su look para ir a la misa del papa León XIV (Foto: captura de X).

“Hoy tuvimos el honor de asistir a un evento público, en un lugar abierto y colmado de fieles que acompañaron al Santo Padre, sin distinción de vestimenta ni colores. Estar ubicadas un poco más adelante no debería marcar la diferencia con el resto de los concurrentes”, sostuvo.

Además, aclaró que la invitación no exigía llevar prendas negras, aunque sí contemplaba algunas recomendaciones sobre la vestimenta. En particular, mencionó que no deberían utilizarse prendas ajustadas ni mangas cortas.

EL CONTUNDENTE MENSAJE FINAL DE ZULEMITA MENEM

Para cerrar su respuesta, Zulemita volvió a defender la elección de vestuario que compartió con su madre y aseguró que ambas ya habían utilizado tonos similares en encuentros anteriores con otros Papas.

“Cuando correspondió vestir de negro y el protocolo lo exigía, lo hicimos. No confundamos desconocimiento con incumplimiento. Nosotras respetamos, antes de cuestionarlo, convendría informarte”, lanzó, en un mensaje directo a Yanina Latorre.

El código de vestimenta que compartió Zulemita Menem para la misa del Papa (Foto: captura de X).

Por último, cuestionó que se pusiera el foco en sus looks en lugar de valorar la posibilidad de haber estado cerca del pontífice durante una jornada especial. “Estaría bueno que el privilegio que ambas tuvimos de estar un poco más cerca del Papa sirva para agradecer en momentos donde la crítica no tiene lugar”, concluyó.

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