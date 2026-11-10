Chocotorta casera sin horno: la receta fácil del postre argentino más famoso con pocos ingredientes y lista en minutos

Chocotorta, uno de los postres preferidos de los argentinos. Foto: Adobe Stock

La chocotorta es uno de los postres más populares de la Argentina y una de las recetas más sencillas para preparar en casa. Su combinación de galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema permite conseguir una torta cremosa, con capas bien definidas y sin necesidad de encender el horno. Además, su preparación lleva apenas unos minutos, aunque necesita un tiempo de refrigeración antes de servirse.

Una de las claves de esta receta es la textura de las galletitas, que se humedecen con leche antes de colocarlas en el molde. Este procedimiento permite que se ablanden y se integren con el relleno, sin perder completamente su estructura.

La mezcla de queso crema y dulce de leche, por su parte, aporta una consistencia suave que facilita el armado de las distintas capas y le da al postre su sabor característico.

La versión compartida por Cucinare, incorpora una cubierta de chocolate con leche y crema que le aporta un acabado más intenso y una presentación similar a la de una torta de pastelería.

El secreto está en alternar correctamente las capas de galletitas y relleno, llevar la preparación al frío y terminarla con la cobertura de chocolate. Es una alternativa ideal para cumpleaños, reuniones familiares o para disfrutar de un postre casero sin complicaciones.

Comensales 6 Ingredientes Para la chocotorta 250 g queso crema.

g queso crema. 250 g dulce de leche.

g dulce de leche. 500 g galletitas de chocolate.

g galletitas de chocolate. 500 cc leche. Para la cubierta 100 cc crema.

cc crema. 200 g chocolate con leche.

Procedimiento

Mezclar el queso con el dulce de leche Mojar las galletitas con la leche. Colocar una capa de galletitas en la base de un molde. Colocar 1/4 del relleno. Repetir la operación tres veces. Llevar al frío. Hervir la crema. Volcarla sobre el chocolate con leche. Cubrir la preparación.

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