En medio del nuevo escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en Intrusos (América TV) mostraron dos documentos que sumaron información al conflicto: un formulario de evaluación de riesgo que había completado la mediática en una denuncia anterior contra su exmarido y el certificado médico de la hija mayor de ambos, tras el episodio ocurrido en Nordelta.

El primer documento corresponde a un informe de evaluación de riesgo de violencia grave. Según explicaron en el programa, Wanda había señalado allí distintos indicadores vinculados con la conducta de Icardi, entre ellos la posible tenencia o el acceso a armas.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la "casa de los sueños" (Fotos: capturas Telefe y América TV)

Fue Natalie Weber quien introdujo el tema al aire y recordó que, cuando Wanda realizó una denuncia por violencia de género, le habían entregado un formulario para completar. “Te hacen hacer un informe con escala de predicción de riesgo de violencia grave y ahí le dio un porcentaje muy alto”, explicó la panelista.

Adrián Pallares profundizó en el contenido del documento y detalló algunos de los puntajes consignados. Según su lectura, la conductora había colocado la calificación máxima de 23 puntos en el ítem referido a la tenencia o el acceso a armas.

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Otro de los puntos que llamó la atención fue el referido a los antecedentes de conductas violentas hacia embarazadas, niños o personas con discapacidad. En ese apartado, Wanda también habría asignado 23 puntos, de acuerdo con lo expuesto en el ciclo televisivo.

Además, Pallares mencionó que el formulario incluía una evaluación sobre la justificación de conductas violentas por el estado de la persona denunciada o por una supuesta provocación de la víctima. En ese ítem, la empresaria había consignado una puntuación de 3.

El formulario que completó Wanda Nara y que puso el foco en Mauro Icardi (Fotos: capturas América TV)

“Le da un valor total muy alto a Mauro Icardi de 83 y está firmado por Wanda Nara”, sostuvo el conductor al analizar el documento. Se trata de una evaluación de riesgo basada en las respuestas de la denunciante y no de una sentencia judicial que determine la responsabilidad del futbolista.

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EL CERTIFICADO MÉDICO DE FRANCESCA QUE MOSTRARON EN INTRUSOS

El otro documento que se conoció en el programa fue el certificado médico emitido por la Secretaría de Salud de Tigre, luego de que Francesca recibiera asistencia durante el episodio ocurrido en la propiedad de Nordelta.

Fotos: capturas Intrusos (America TV)

La documentación fue mencionada después de que la defensa de Mauro Icardi difundiera un comunicado en el que negó que el futbolista hubiera agredido físicamente a su hija.

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”, expresaron sus abogados.

En Intrusos mostraron el certificado médico y señalaron que coincidía con lo expuesto por la defensa respecto de la ausencia de lesiones constatadas. El documento se incorporó así a una disputa que continúa en el ámbito judicial, con versiones contrapuestas sobre lo sucedido entre el futbolista y su hija mayor.

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