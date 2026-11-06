EXCLUSIVO | Así viven los famosos la llegada del papa León XIV a la Argentina: quiénes irán a recibirlo y qué le dirían

Carolina “Pampita” Ardohain confirmó que acampará para participar de la misa que el papa León XIV encabezará en Buenos Aires el próximo lunes 9 de noviembre. En diálogo con LAM, la modelo contó que pasará la noche en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, junto a dos amigas. “Nosotros vamos a dormir ahí desde temprano, vamos a estar ahí doce horas antes de la misa”, reveló. Además, contó que ya tiene todo preparado, aunque hay un detalle que le preocupa: “Ya tengo bolsa de dormir, todo… tema baño es algo que me está complicando”.

Con humor, Pampita también adelantó qué llevará para pasar la espera: “Nos llevamos unos sandwichitos, una buena bolsa de dormir, que la lavé porque la estaban usando mis hijos, bebidas y ahí tenemos el kit, que Dios nos acompañe”. En medio de los rumores de separación de Martín Pepa, la conductora explicó que comparte esta experiencia con dos amigas con quienes vive su fe: “Somos muy devotas y católicas, estamos disfrutando mucho de este momento. Imaginate una misa con un Papa y rezar al lado de millones de personas, se va a sentir una energía muy especial”, expresó.