EXCLUSIVO | Así viven los famosos la llegada del papa León XIV a la Argentina: quiénes irán a recibirlo y qué le dirían

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera expectativa entre las figuras del espectáculo, que ya palpitan este acontecimiento histórico. En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, Floppy Tesouro, Hernán Drago, Costa, Rocío Marengo y otros famosos contaron si tienen previsto acercarse a alguno de los puntos del recorrido del Sumo Pontífice, cuáles son sus motivos para asistir o no y qué mensaje, deseo o pedido les gustaría transmitirle si tuvieran la oportunidad de encontrarse personalmente con él.
Pampita confirmó que acampará para ver al papa León XIV y reveló cómo se prepara: “Ya tengo bolsa de dormir”
Carolina “Pampita” Ardohain confirmó que acampará para participar de la misa que el papa León XIV encabezará en Buenos Aires el próximo lunes 9 de noviembre. En diálogo con LAM, la modelo contó que pasará la noche en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, junto a dos amigas. “Nosotros vamos a dormir ahí desde temprano, vamos a estar ahí doce horas antes de la misa”, reveló. Además, contó que ya tiene todo preparado, aunque hay un detalle que le preocupa: “Ya tengo bolsa de dormir, todo… tema baño es algo que me está complicando”.
Con humor, Pampita también adelantó qué llevará para pasar la espera: “Nos llevamos unos sandwichitos, una buena bolsa de dormir, que la lavé porque la estaban usando mis hijos, bebidas y ahí tenemos el kit, que Dios nos acompañe”. En medio de los rumores de separación de Martín Pepa, la conductora explicó que comparte esta experiencia con dos amigas con quienes vive su fe: “Somos muy devotas y católicas, estamos disfrutando mucho de este momento. Imaginate una misa con un Papa y rezar al lado de millones de personas, se va a sentir una energía muy especial”, expresó.
Floppy Tesouro: qué dijo sobre la llegada del Papa y cuál será su plan para el fin de semana
Floppy Tesouro expresó su emoción por la visita del papa León XIV a la Argentina, aunque confirmó que no podrá estar presente en ninguno de los puntos de su recorrido. “Me hubiese encantado poder acercarme a verlo, pero lamentablemente justo ese fin de semana largo tengo que viajar por compromisos laborales y no voy a estar en Buenos Aires”, explicó en diálogo exclusivo con Ciudad.
Al imaginar un encuentro personal con el Pontífice, la influencer contó qué le preguntaría y cuál sería su mayor deseo: “Le preguntaría qué mensaje les daría a las nuevas generaciones y cómo podemos construir un mundo con más amor, empatía y solidaridad”. Además, como mamá, aseguró que pediría por “la salud de nuestros seres queridos” y expresó su deseo de que los chicos puedan crecer en una sociedad con más paz, amor y oportunidades.
Durante ese fin de semana, Floppy contó a este portal que combinará trabajo y descanso en un hotel wellness, donde disfrutará de una experiencia de tres días: "A mezclar trabajo con placer, comer saludable y entrenar".
Hernán Drago contó qué espera de la visita del Papa y qué le preguntaría en persona
En diálogo con Ciudad Magazine, Hernán Drago se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y, si bien no tiene pensado acercarse a ninguno de los puntos del recorrido del Pontífice, destacó la importancia de este acontecimiento en el contexto actual: “La visita del Papa en estos tiempos que estamos viviendo a nivel país y mundial es una inyección de paz, fe, esperanza y sanación”, expresó en exclusiva.
Al imaginar un encuentro personal con León XIV, el conductor contó qué le gustaría preguntarle: “Le preguntaría cuál es su mejor mensaje optimista y de esperanza para la gente que la pasa mal a nivel social, económico, sentimental y todo lo que hoy se vive en nuestro país. Cuál es su mayor deseo o consejo para que esa gente pueda estar mejor”.
Guillermina Valdés, Lourdes Sánchez, Rocío Marengo y Brian Lanzelotta revelaron por qué no irán a ver al Papa
En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, Guillermina Valdés, Lourdes Sánchez, Rocío Marengo y Brian Lanzelotta contaron que no podrán acercarse a ninguno de los puntos del recorrido del papa León XIV durante su visita a la Argentina. En el caso de Valdés, no especificó cuál será su destino, mientras que Lourdes explicó que estará en Corrientes, donde vive actualmente, y Marengo contó que viajará a Chile durante el fin de semana.
Por su parte, Brian Lanzelotta también confirmó que no estará presente, aunque no dio detalles sobre los motivos de su ausencia. El cantante viene de atravesar un difícil momento económico luego de revelar que tuvo que vender su fábrica de papel higiénico tras la estafa que sufrió.
La emoción de Costa por la visita del papa León XIV y el mensaje que quiere transmitirle
Costa expresó a Ciudad Magazine su entusiasmo por la visita del papa León XIV a la Argentina: “Es un hombre muy bendito al que le pediría que la Iglesia se siga acercando a los que más la necesitan, a la gente muy pobre, a los discapacitados, a las minorías, y que sea un papado como era Francisco, pastoral, que esté entre los fieles”.
Si bien la panelista no podrá acercarse a los puntos de encuentro, sostuvo que la visita será una bendición para el país, especialmente “en los tiempos de tanta violencia” que atraviesa la sociedad: "Me encantaría ir y agradecerle esta visita, su mensaje de fe y de defender la vida”, contó al imaginar un encuentro personal con el Sumo Pontífice.
Nequi Galotti contó cómo vivirá la visita del papa León XIV a la Argentina y recordó un encuentro especial
Nequi Galotti se refirió a la llegada del papa León XIV a la Argentina y contó que seguirá el acontecimiento a la distancia. Según expresó a Ciudad Magazine, tiene previsto viajar a Brasil este sábado por la mañana, en el marco de un compromiso que organizó hace seis meses. Sin embargo, tendrá la oportunidad de seguir la visita del Pontífice por televisión. “Lamentablemente me lo pierdo, pero por suerte estuve en España, donde justo coincidí”, contó en diálogo exclusivo.
Ana Rosenfeld reveló qué tan cerca tendrá al Papa durante su visita a la Argentina
Ana Rosenfeld, por su parte, contó que vive a pocos metros de uno de los puntos por donde pasará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Sin embargo, un viaje que tenía programado le impedirá presenciar ese momento. “No voy a estar, estoy viajando mañana, así que no voy a tener ese placer de poder verlo, más allá de que vivo en la esquina. Hubiera sido muy cómodo”, comentó en diálogo con Ciudad Magazine.